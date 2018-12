Único en su clase: las curiosidades y los mejores goles de Boca y River para palpitar la final

Este domingo se definirá de una vez por todas al nuevo campeón de América con una nueva edición del superclásico. Producto de las agresiones que recibió el micro de Boca rumbo al monumental el 24 de noviembre, la Conmebol -en una decisión muy cuestionada por la gran parte del público futbolero- resolvió mudar la gran final de la Copa Libertadores a Madrid.

El partido se jugará en el Santiago Bernabéu.

Según el presidente del organismo Sudamericano, no estaban dadas las condiciones de seguridad para que el encuentro se lleve a cabo no solo en la Argentina. De esta manera, el partido se jugará este domingo 9 de diciembre a las 20.30 (España) o 16.30 (horario argentino) en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid.

Las curiosidades de una final única

Operativo de seguridad

Desde Madrid confirmaron oficialmente que 4.000 personas participarán en el dispositivo de seguridad, pese a que advirtieron que tuvieron "poco tiempo" para prepararlo. El mismo tendrá "nivel 4" de alerta antiterrorista, contará con tres anillos se seguridad alrededor del estadio del Merengue y existirán zonas de seguridad en ambos lados de la Castellana y a unos 2 kilómetros de distancia.

Este operativo triplica a lo que sucede cada fin de semana en la liga española.

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana de Madrid le solicitó en las últimas horas a su par en Buenos Aires cooperación para desarrollar el operativo de seguridad de la superfinal. En simples palabras, exigió que algunos efectivos vuelen a Madrid.

El texto enviado desde Madrid a Buenos Aires señala: “La colaboración requerida consiste en el desplazamiento de una delegación de especialistas en seguridad y del sistema Tribuna Segura debido a la magnitud del evento y al control de los hinchas de ambos equipos, con el fin de integrarse al dispositivo de seguridad de la Policía Nacional de España".

El Ministerio de Seguridad argentino colaborará con 100 teléfonos que se usarán en cada uno de los accesos por los que tengan que pasar los hinchas argentinos. En el estadio habrá un triple control: registro de documento de identidad, ticket y pulsera (necesarios para entrar al estadio), intenso cacheo y un nuevo control antes de terminar de ingresar a la casa del Real Madrid.

Boca, más local que nunca

A pesar de que River es teóricamente el local, la Conmebol eligió darle el sector que habitualmente ocupa la parcialidad del Real Madrid a la hinchas de Boca. Además, como si esto fuera poco, también decidió que el vestuario que utiliza el equipo comandado por Santiago Solari en el Bernabéu sea para el Xeneize. El Millonario tendrá que conformarse con el sector y el vestuario visitante.

El VAR funcionará desde el "búnker" de Boca

La Liga de España ya está acostumbrada al VAR, por lo que el estadio del Real Madrid tiene todas las instalaciones adaptadas para que este sistema funcione sin problemas en la final de Copa Libertadores. Lo llamativo es que la Federación Española de Fútbol maneja este sistema desde el mismo predio que tiene la Federación en las afueras de Madrid y que fue elegido por Boca para la concentración.

Historial del encuentro que paraliza al mundo entero

Boca y River, los dos "Gigantes" del fútbol argentino, jugaron 25 partidos por Copa Libertadores y el "xeneixe" tiene una pequeña ventaja de dos triunfos (10 a 8). Lo llamativo es que afuera del país jugaron en cinco oportunidades, todas ellas amistosos: Boca triunfó en dos oportunidades, River hizo lo propio en otros dos encuentros y hubo un empate que favoreció al Millonario en los penales.

La primera vez que jugaron por la Libertadores fue en la séptima edición desarrollada en 1966, jugando en esa ocasión en cuatro oportunidades con dos triunfos de Boca, un empate y uno de River, que finalmente perdió la final ante Peñarol de Uruguay.

Wanchope abrió la serie.

La última vez fue el reciente 2 a 2 el 11 del actual en la Bombonera, con los goles de Ramón Abila y Darío Benedetto para el local y Lucas Pratto y Carlos Izquierdoz, en contra. La tradicional rivalidad entre ambos clubes magnifica esta final de la Copa Libertadores de América, un factor que garantiza que perdure en la memoria de los hinchas del mundo.

En 110 años de enfrentamientos nunca hubo un cruce de semejante relevancia como el que sostendrán este domingo en el Bernabéu, desde las 16.30, con arbitraje del uruguayo Andrés Cunha. Es que esta superfinal cinematográfica que muchos imaginaron tras sortearse los cruces de octavos de la Copa, en junio pasado, se convirtió en una excitante realidad.

Desde el 31 de octubre, cuando Boca eliminó en semifinales a Palmeiras en Brasil, el país se transformó en una tribuna exasperada por los efectos de un resultado que inexorablemente tuvo un fuerte impacto anímico en más de la mitad de la población argentina, y que se diluyó luego de que el encuentro se suspendiera y posteriormente se mudara a Europa.

Pratto igualó el encuentro en La Bombonera.

El propio presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, no quiso perderse la cita máxima del fútbol sudamericano y estuvo en Buenos Aires sólo por un día y medio para presenciar el Superclásico, algo que el semanario británico The Observer recomendó como uno de los 50 espectáculos deportivos que no hay que perderse antes de morir.

Los equipos que impondrán tanto Gallardo como Guillermo Barros Schelotto son un verdadero misterio, ya que poco han dejando ver de sus entrenamientos durante la preparación de la infartante serie final. River no contará con el colombiano Rafael Santos Borré -suspendido- ni con Ignacio Scocco, que no se recuperó de una lesión en el gemelo derecho.

Por su parte, Boca recuperó a Cristian Pavón, desgarrado en la primera final. Pese a esto, River podrá contar con el capitán del equipo, Leonardo Ponzio, mientras que Gallardo evalúa la posibilidad de sumar un quinto mediocampista a la formación inicial (el colombiano Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández) o darle la titularidad al juvenil Julián Álvarez .

Benedetto, uno de los goleadores de la final.

En Boca, Guillermo también tiene puestos por definir. Para el arco, bien defendido por Agustín Rossi en la final de ida, pondrá a Esteban Andrada, de floja labor y beneficiado por el arbitraje durante el duelo en avellaneda ante Independiente.

En el ataque, se abren las chances para Carlos Tevez, un especialista en partidos de alto voltaje, retome la titularidad, aunque no hay que descartar a Mauro Zárate, que también puede cumplir con la función de jugar detrás del delantero (Ramón Ábila).

Todo hace indicar que Darío Benedetto, goleador en ambas semifinales con Palmeiras y también en la primera final con River, continuará en el banco de suplentes como el "jugador número 12". Boca tiene una supremacía histórica ante su máximo adversario, pero River cuenta con la ventaja de haberlo vencido en los últimos tres enfrentamientos de eliminación directa.

Probables formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio y Exequiel Palacios; Juan Fernando Quintero o Julián Álvare y Gonzalo Martínez; Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán y Emmanuel Mas; Cristian Pavón, Wilmar Barrios, Pablo Pérez y Edwin Cardona; Darío Benedetto y Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto.