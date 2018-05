Uno entra y otro se va: quiénes son los protagonistas de las bombas futbolísticas del día

En un vuelco inesperado, el delantero estrella de la selección de Perú, Paolo Guerrero, finalmente podrá jugar el Mundial luego de que el Tribunal Federal de Suiza suspendiera provisionalmente la sanción de 14 meses que se le impuso por dar positivo en un control antidoping.

Festeja Guerrero: sí podría ir a Rusia.

El fallo llegó luego de que el futbolista apelara y que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) no objetara su presentación. El peruano había dado positivo por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, en el partido que su selección jugo contra Argentina el 5 de octubre pasado.

El pedido de Guerrero fue apoyado por varios organismos del mundo del fútbol, incluido el sindicato de jugadores profesionales (FIFPro).

Los capitanes de las selecciones de Australia, Dinamarca y Francia, rivales de Perú el Grupo C en el Mundial, también se sumaron al reclamo para que el ídolo peruano juegue el campeonato.

El paso al costado de Zidane

"Tomé la decisión de no seguir el próximo año. Es el momento para todos. Para la plantilla, para el club. Es un momento importante y había que hacer eso para todos". Con estas palabras, Zinedine Zidane sorprendió a Europa renunciando a su puesto como director técnico en el Real Madrid, menos de una semana después de ganar la final de la Champion's League.

El francés comenzó a trabajar con el equipo el 4 de enero de 2016 reemplazando a Rafael Benítez y durante su gestión ganó una Supercopa de España, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas y tres títulos de la Champion's League.

Zidane celebrando el título de la Champion's League junto a su familia.

"No ha cambiado nada, es un desgaste natural", aseguró Zidane en la conferencia de prensa donde anunció su dimisión. "Yo no veo tan claro seguir ganando este año, por eso si tengo la sensación de que no voy a ganar, hay que hacer un cambio".