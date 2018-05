Wanda Nara, en llamas tras enterarse de que Icardi no irá a Rusia

El técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, anunció este mediodía la lista de los 23 jugadores que irán al Mundial de Rusia. Para la sorpresa y decepción de algunos, el entrenador confirmó que finalmente Mauro Icardi no será parte del equipo, por lo que Wanda Nara rompió el silencio y, desde sus redes sociales, envió varios mensajes picantes.

Expectante ante la convocatoria de Sampaoli, esta mañana Nara empezó el día con una extraña y polémica frase que dejó entrever el buen desempeño futbolístico de su marido. "Mauro Icardi: 29 goles en 34 partidos", escribió en su Twitter sin agregar nada más.

Mauro Icardi: 29 goles en 34 partidos. — Wanda_Icardi (@wandaicardi) 21 de mayo de 2018

Aunque hasta ese momento la rubia no había mostrado su bronca, la realidad es que tanto ella como Icardi se esperaban que el técnico de la selección no lo incluyera para ir al Mundial, por lo que una vez que Sampaoli hizo su anuncio, la mediática abrió las puertas de su Twitter para dejar en claro su descontento.

Wanda Nara usó su Twitter para mostrar su enojo por la decisión de Jorge Sampaoli.

"No puedo entender cómo no está @MauroIcardi en la Selección...un país lo pide ....@wandaicardi", retwiteó la rubia hace dos horas, después de que Jorge Sampaoli anunciara a los 23 elegidos.

Sin embargo, eso no fue todo, y lejos de importarle lo que los demás puedan pensar de ella, subió un video de su marido mientras cantaba un famoso tango, llamado "El sueño del pibe", que cuenta la historia de un joven humilde que se convierte en estrella de fútbol por goleador.

"Vas a ver que lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración", cantó Icardi con emoción, y rápidamente varios seguidores le respondieron para mostrarle su eterno apoyo a la pareja.

Se merece todo, lástima que en Argentina no entienden nada de nada, una lástima... — sabri (@sabrinaarafacu) 21 de mayo de 2018

Tranquilos q con la selección de messi y sus amigos no pasamos la primer ronda mejor q no vayas así no te quemas con los cabezas de termo — Cristian Castro (@Cristia39944304) 21 de mayo de 2018 Menos mal que no lo convocaron porque esta selección es un fracaso! Se iba a quemar! — ParáSimpática (@PiPuOK) 21 de mayo de 2018

"Menos mal que no lo convocaron porque esta selección es un fracaso! Se iba a quemar!", dijo una y otro agregó: "Tranquilos que con la selección de Messi y sus amigos no pasamos la primer ronda. Mejor que no vayas así no te quemas con los cabezas de termo".