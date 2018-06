¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Los posibles reemplazantes de Manuel Lanzini en la Selección

Jorge Sampaoli no da para sustos. A pocos días del Mundial se lesionaron dos jugadores que no sólo integraban la lista sino que, se suponía, serían titulares en su esquema: el arquero Sergio Romero y el volante Manuel Lanzini, quien se suponía sería el socio creativo de Lionel Messi. Se supone que Sampaoli en este momento está decidiendo a quién llamar. Mientras tanto, podemos intentar especular a quién va a elegir, analizando las variables disponibles. Veamos.

A) Los volantes que habían quedado afuera de la primera lista de 35.

Leandro Paredes (Zenit de Rusia), Enzo Pérez (River), Rodrigo Battaglia (Sporting de Lisboa), Pablo Pérez (Boca), Guido Pizarro (recién contratado por Tigres de Monterrey), Diego Perotti (Roma) y Ricardo Centurión (Racing). Enzo Pérez es resistido incluso por los hinchas de River. Centurión puede jugar como volante pero es, básicamente, delantero.

La pregunta, sin embargo, es si Sampaoli va a convocar a otro jugador en el mismo puesto o va a aprovechar la vacante para cubrir otra zona del campo. ¿Podría, por caso, Giovanni Lo Celso cumplir la función de Lanzini (volante con llegada al área capaz de dársela redonda a Messi)? Sí, podría. ¿Y Salvio? Sí, también. En ese caso, ¿a quién llama ?

Icardi no parece muy interesado en jugar el Mundial.

A Icardi se lo ve tan cómodo entre monos y Wanda entangada, que no parece que Sampaoli vaya a interrumpir su merecido descanso. ¿Y Lautaro Martínez, el jugador más pedido por la afición? El "Papu" Gómez por poco rompe a Biglia en el fútbol italiano: si alguien lo quería, ya fue. ¿Hay algún tapado? La prensa deportiva salió a instalar a Fernando Gago, aunque el volante de Boca tiene dos desventajas importantes: acosado por lesiones, jugó poco y nada este año; b) tiene otras virtudes, pero no sobre todo el ida y vuelta de Lanzini. Existe otra desventaja importante para convocar a otro jugador a último momento: los futbolistas que no están afectados al Mundial están de vacaciones, lo que los dejará en cierta desventaja física para el Mundial. Claro que Sampaoli puede optar por prescindir de ese jugador, digamos, los dos primeros partidos, y dejar que se ponga a la altura de sus compañeros. ¿Y Lamela? Erik es otra gran opción para el entrenador.

En fin, nos encanta hacer conjeturas. Seguramente esta tarde sabremos la respuesta.