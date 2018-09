Yeti: el chaleco helado que le fabricaron a Nadal para soportar el calor del US Open

El suizo Roger Federer no pudo sortear las altas temperaturas y quedó eliminado del torneo.

El calor de Nueva York complica fuertemente el desempeño de los tenistas que participan del Us Open. Con un promedio de 40° y una humedad del 80 % los deportistas ya no saben como enfrentar esas condiciones climáticas.

Para contrarrestar el agobiante clima Nike, firma que viste a María Sharapova y Rafael Nadal diseño Yeti, un chaleco ligero con hielo para refrigerar e intentar bajar la temperatura corporal de los deportistas.

Se trata de un prototipo de alta competición que distribuye la refrigeración por todo el tronco y que es la evolución del chaleco que presentaron para los Juegos Olímpicos de 2008.

Nadal se calza el chaleco para soportar el calor.

Está fabricado con dos materiales distintos, el primero actúa como un termo, impidiendo que se escape el frío hacia el exterior y el segundo mejora la transferencia del frío hacia el cuerpo.

Nadal quien se enfrenta este martes al tenista austriaco Dominic Thiempor por un puesto en las semifinales, pudo eliminar a Nikoloz Basilashvili tras contrarrestar el calor con el novedoso chaleco.

Este ATP es uno de los torneos más demandantes para los tenistas, que se ven complicados por las altas temperaturas. Tal es así que algunos jugadores pidieron que se retrasen los partidos que se juegan en las horas centrales del día.

Nike mejora el prototipo ideado para los Juegos Olímpicos de 2018.

Aunque la organización mantiene su cronograma tal cual lo estipulado, el clima comienza a influir en los resultados. Quien sufrió esto en carne propia fue el suizo Roger Federer, de 37 años.

Toda su experiencia como ganador del US Open en cinco oportunidades y sus 20 títulos de Grand Slam de nada le sirvieron contra el calor.

Nadal durante el partido con Nikoloz Basilashvili.

Pasadas las 2:00 de la madrugada del martes en Flushing Meadows cayó frente al australiano John Millman, quedando definitivamente fuera de juego.

Federer vencido por el calor.

“Por alguna razón, esta noche tuve problemas en las condiciones ambientales”, declaró Federer tras la derrota. “Es una de las primeras veces que me sucede. Hacía mucho calor esta noche. Sentí que no podía respirar. No había circulación del aire en absoluto”, aseguró.