A Daniela Cortés le rechazaron tres pedidos contra Villa y disparó: "Tomaba alcohol y se ponía agresivo"

La justicia rechazó este jueves el pedido que la defensa de Daniela Cortés realizó días atrás ante la fiscalía de Esteban Echeverría que lleva adelante la denuncia por violencia de género contra el delantero de Boca, Sebastián Villa, y no hizo lugar a ninguna de sus demandas, entre ellas las de recibir una cuota alimentaria de parte del jugador colombiano.

El juez Javier Maffucci Moore rechazó los tres pedidos presentados por el abogado Fernando Burlando, abogado de Cortés, quien reclamó una cuota alimentaria para su defendida; la restitución de elementos de trabajo de Villa que la justicia le permitió sacar de su casa y el aumento del embargo de 150.000 pesos en vigencia.

Burlando, en sus escritos, pedía la habilitación de una cuota alimentaria para Cortés, pero el magistrado rechazó esta posibilidad y en la resolución determinó que “la justicia no ha comprobado una convivencia de dos años de la ex pareja, como indica la ley".

También fue rechazado el pedido de restitución de una bicicleta fija de entrenamiento, ropa y elementos deportivos que Villa utiliza para su trabajo, que fueron retirados de la casa por la defensa del jugador, a cargo del abogado Martín Apolo, hace tres semanas.

Por último, Maffucci Moore le negó el pedido de aumentar el embargo de 150.000 pesos contra Villa dispuesto por la justicia el 30 de abril pasado y tampoco aceptó embargarle su cuenta sueldo del pago mensual que recibe de Boca, ni habilitarle una extensión de esas cuentas a Cortés.

Cabe recordar que Daniela Cortés, de 25 años y también colombiana, denunció penalmente a Villa el 28 de abril, quien fue notificado de que el delito por el que está acusado es "lesiones leves calificadas por el vínculo y por tratarse de un hombre contra una mujer, mediando violencia de género en concurso real con amenazas coactivas agravadas".

Según el informe del médico legista que consta en la causa, la joven presentaba varias heridas, entre ellas edemas y equimosis en cabeza, brazo y muslo. “La violencia arrancó en Buenos Aires con agresiones e insultos. Se aprovechó de que acá yo no tenía a nadie. Cuando pasaba eso, me volvía para Colombia porque me daba miedo por mi vida estar sola acá”, contó la modelo.

Y agregó, en diálogo con Los Ángeles a la mañana: “Tenía miedo de que pasara algo peor. Pero después volvía, me buscaba con sus palabras y cambios y yo caía. Amenazó mi vida y la de mi familia. Dijo que iba a hacerles algo a ellos, a mandarles sicarios a la casa. Yo no iba a permitir eso, por eso dije que iba a hablar. Decía que me iba a hacer algo, pero yo nunca le prestaba atención”.

Según contó Cortés, le dio muchas oportunidades a Villa, reveló que el jugador le pedía que se quedara con él y señaló que en su momento pensó que podía llegar a cambiar. “Me decía que me necesitaba en la casa, que no era feliz sin su mujer, que ya había cambiado y que se había aferrado mucho a Dios”, aseguró y dijo que se indignó cuando el delantero la acusó de extorsión y robo.

En ese sentido, sostuvo que Villa “tomaba mucho alcohol” cuando le daban descanso. “En la cuarentena estaba bebiendo mucho. Tomaba en los descansos y después de los partidos. ¿Si se emborrachaba? Sí. Y con el alcohol se volvía más agresivo”.

Cortés apeló la eximición de prisión que la justicia le concedió al futbolista, mientras que el jugador pidió que se revea la decisión de no dejarlo salir del país, al invocar el "derecho a trabajar de un jugador de fútbol internacional que por sus obligaciones laborales debe viajar seguido".

Ambas presentaciones deberán ser resueltas por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora, tras ser elevadas por el juez de la causa, Maffucci Moore.