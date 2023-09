A Luis Rubiales le robaron sus datos, le abrieron cuentas pornográficas y culpó al feminismo

El domingo 10 de septiembre se conmemorará un día histórico en España: Luis Rubiales renunció a través de Twitter a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) luego de haber afirmado "¡No voy a dimitir!" en una rueda de prensa en la sede de la Federación. El fútbol español (sobre todo el de mujeres) respiró con alivio la decisión del ahora ex Presidente que había atacado al movimiento feminista y había acusado a esta ideología de haberlo perseguido desmedidamente tras besar sin consentimiento a Jenni Hermoso para “felicitarla” por la consagración del equipo en el Mundial femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023.

Rubiales, que aseguró en su carta de renuncia que todo era una “conspiración feminista,” ya estaba suspendido por la FIFA que lo apartó de su cargo por 90 días hasta encontrar un veredicto. Sin embargo, expresó: “Es evidente que no podré volver a mi cargo (…) porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta”. Sin nombrar ni una vez el tremendo episodio, encontró una manera de “darla vuelta” y referir a las “verdaderas” razones por las que al final dimitió de su cargo.

“No quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada”, dijo victimizándose. Agregó: “Y, sobre todo, tomo esta decisión tras haberme asegurado de que mi marcha contribuirá a la estabilidad que va a permitir que tanto Europa como África sigan unidas en el sueño de 2030, que permitirá traer a nuestro país el mayor evento del mundo”.

Rubiales no pudo admitir haber sido denunciado por agresión sexual y metió a su familia en el medio (¿otra estrategia de manipulación y victimización?): “Mis hijas, mi familia y la gente que me quiere han sufrido los efectos de una persecución desmedida, así como muchas falsedades, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo”. En un desesperado llamado a la solidaridad terminó: “Desde aquí transmito a todos los trabajadores, asambleístas, federativos y gente del fútbol en general, un fuerte abrazo, deseándoles mucha suerte. Gracias a todos los que me han apoyado en estos momentos”.

¡Rubiales hasta las manos!

Se ve que el ex futbolista escribió y publicó su carta de renuncia en la más plena soledad. No hubo nadie allí quien pudiera advertirle que si tuiteaba su despedida del fútbol a través de X (ex Twitter) con un enlace de PDF que llevaba a su cuenta personal de Gmail podría ser presa fácil de phishing. Esta modalidad es usada por los internautas para robar datos personales, acceder a cuentas de manera maliciosa y hasta recopilar datos sin que el usuario pueda dar su consentimiento. ¡Paradójico!

Lo cierto es que al momento en el que publica su carta, cientos de usuarios quisieron comprobar si el ex directivo tenía cuentas en sitios de pornografía como Xvideos, OnlyFans o PornHub. ¿El resultado? El usuario ya estaba registrado en todas esas páginas. Sin embargo, no hay precisiones sobre el tema, porque como dijeron muchos en los comentarios, existe la posibilidad de que un rapidísimo usuario haya creado maliciosamente cuentas fake en esas páginas.

Rubiales tendrá bien aprendidas dos lecciones: nunca besar a nadie sin consentimiento y nunca pero nunca publicar cuentas privadas de Gmail en una red social en donde todo se vuelve viral.

Cómo sigue la cosa y quién reemplaza a Rubiales

No aclares que oscurece querido Luis. Ya lo había dicho en su discurso, pero lo repitió en una nota que le hizo el periodista Piers Morgan en Londres: “El significado del beso sería el mismo que un beso a mis hijas. Entre amigos y familiares, eso es muy común”, expresó sin tener en cuenta que los besos deberían ser siempre consentidos entre ambas partes. Además quiso sacarse de encima tantas acusaciones: “Mis intenciones eran nobles y 100% no sexuales”. “En el horno” está Rubiales que fue reemplazado por Pedro Rocha, que actúa como Presidente interino. Ahora toca que la Federación convoque a elecciones a través de votación para elegir una nueva cabeza de la institución.

El ex presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles ahora se las tendrá que ver con Francisco de Jorge, juez de la Audiencia Nacional. La cita será el viernes 15 de septiembre al mediodía donde lo veremos asistir de manera presencial. Allí se demitirá la investigación por agresión sexual y coacciones contra Rubiales y se analizarán las pruebas que existen: los videos de los minutos previos y posteriores al beso, otro video de las jugadoras post partido donde hablan sobre el desafortunado episodio.