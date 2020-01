A un año de la muerte de Emiliano Sala, el Nantes lo recuerda usando una camiseta con los colores argentinos

Fue hace exactamente un año, y el dolor todavía persiste. Hace exactamente un año, del 21 de enero de 2019, desapareció el avión privado en el que viajaba el futbolista argentino Emiliano Sala, de gran campaña en el Nantes, para incorporarse al que iba a ser su nuevo club, el Cardiff. Los restos de Sala fueron hallados en el Canal de la Mancha recién el 7 de febrero del año pasado, 17 días después de la desaparición del avión. El futbolista tenía 28 años y un gran futuro por delante: había sido transferido en una cifra millonaria y se iba por la puerta grande de su club: como un ídolo de la afición.

Ahora, a un año de su muerte, el Nantes FC le brindará un homenaje especialísimo: sus futbolistas enfrentarán el domingo 26 de enero al Bordeaux con una camiseta conmemorativa, con los colores de la Selección Argentina, donde Sala esperaba tener una oportunidad. La camiseta será conmemorativa y tendrá una edición limitada de 800 ejemplares, a un precio de 100 dólares que serán destinados a los clubes argentinos donde se formó Sala: el Club Atlético San Martín de Progreso, de Santa Fe, y el Burdeos Proyecto Crecer de San Francisco, de Córdoba.

A su vez, el el estadio donde juega el Nantes de local, el Stade de la Beaujoire, se colocará una lona en el círculo central con la imagen de Sala y se proyectarán imágenes de sus mejores momentos en el tablero electrónico.

📺🔙 La rage de vaincre : les 42 buts d'Emiliano en championnat avec le FC Nantes. pic.twitter.com/lFYwNtT3gR — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

Porque llevaste la túnica nantesa con grinta y lealtad, dejaste un recuerdo imperecedero en la casa amarilla. Contra Bordeaux, en tu honor, el FC Nantes estará pintado con los colores de tu país. Una camiseta que tú merecías ! pic.twitter.com/eBR8plC9g4 — FC Nantes (@FCNantes) January 21, 2020

Después de firmar su contrato con el Cardiff City, Sala había pedido regresar a la ciudad de Nantes para poder despedirse de sus compañeros y ultimar los detalles de la mudanza. Lo hizo el lunes 21 de enero y, por la noche, un avión privado lo esperaba en el Aeropuerto de Nantes Atlantique. Eran las 19.15 horas e iba a viajar solo. De acuerdo al Departamento Meteorológico de Jersey, esa noche hizo mucho frío y llovía. Las recomendaciones de los especialistas que hablaron tras el accidente fueron claras: lo mejor hubiese sido posponer el vuelo y esperar a que mejorara el clima. La visibilidad era mayor a 10 kilómetros y la nave estaba equipada con un sistema de protección de hielo que le permitía hacer el viaje.

Durante el viaje, Sala se comunicó con su grupo de amigos. Les mandó un extenso audio de WhatsApp en el que advertía que el vuelo no era bueno y hasta bromeó con la posibilidad de que la aeronave se estrellara en el fondo del mar...

"Me estoy yendo para Cardiff loco. Mañana ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar muchachos, en el nuevo equipo, a ver qué pasa. Si es una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar. Pero, ya lo saben. Papá, qué miedo tengo", llegó a decir el delantero, en comunicación con sus amigos.

Fatalmente, el padre de Emiliano Sala no resistió la muerte de su hijo: el 26 de abril de 2019, Horacio Sala falleció de un infarto en su casa, en la localidad santafesina de Progreso.