Acusan al ex DT de Olimpo de pedirles "favores sexuales" a sus jugadores: renunció y dejó la ciudad

Un verdadero escándalo sacudió en las últimas horas a Olimpo, el club más importante de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y que actualmente milita en el Torneo Federal A: el técnico del primer equipo, Alejandro "Cachorro" Abaurre, abandonó el club y la ciudad luego de ser fue acusado de pedirles "favores sexuales" a sus jugadores a cambio de ponerlos como titulares durante los partidos.

La información fue dada a conocer por el sitio bahiense La Brújula 24, el cual sostiene que Abaurre le habría pedido sexo a sus jugadores a cambio de ser titulares en el equipo. Es por este motivo que los jugadores pusieron el grito en el ciclo cuando la dirigencia lo ratificó en el cargo. Sin ir más lejos, se juntaron con la Comisión Directiva y afirmaron: “Este es un violín, que no siga porque lo denunciamos”.

A pesar de este escándalo, el presidente de Olimpo, Ángel Tuma, salió en defensa del técnico y sostuvo que la denuncia se da en medio de una pésima relación que mantenía Abaurre con los futbolistas del equipo. "Pongo las manos en el fuego por Abaurre", sostuvo el mandamás de la institución de Bahía Blanca. Sin embargo y de acuerdo con La Brújula 24, existen testigos que vieron "situaciones comprometedoras" entre el técnico y un jugador.

Lejos de confirmar el aberrante hecho, un alto dirigente aurinegro le expresó al sitio bahiense: “Yo no podría confirmar nada, pero hubo situaciones poco claras entre el entrenador y al menos un jugador”. En medio de este contexto, el técnico decidió abandonar la institución a la que había llegado en febrero de 2020. "Quería dejarles un mensaje a todos los hinchas de Olimpo y agradecerles por el tiempo que me tocó pasar acá", comienza diciendo.

Y agrega: "Me voy bien del club porque me trataron de la mejor forma posible. Tengo que dejar el cargo por problemas personales, pero tengo la esperanza de volver algún día porque es un desafío que me gustaría volver a cumplir". Hasta el momento, no existe ninguna denuncia judicial sobre el hecho, pero resaltan que hay una bajada de línea fuerte de parte de la dirigencia hacia los jugadores en las que se les pide hermetismo.

Los últimos años de Olimpo no fueron los mejores: el 14 de abril de 2018, los de Bahía Blanca caían 2-0 ante San Martín de San Juan y regresaban a la B Nacional. Exactamente un año después, el empate agónico de Santamarina ante Gimnasia de Mendoza (3-3) le aseguró la permanencia a los de Tandil y condenó a Olimpo, que volvía a la tercera categoría del fútbol argentino, al ahora Federal A, después de 23 años.