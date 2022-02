Agüero volvió a opinar sobre el impuesto al patrimonio: "Yo cuido mi plata"

A mediados de diciembre del año pasado, angustiado, muy conmovido y con lágrimas en sus ojos, Sergio "Kun" Agüero anunció su retiro definitivo a sus 33 años a causa de una arritmia cardíaca, un trastorno en la frecuencia del ritmo de los latidos del corazón, que se le manifestó hace más de tres meses cuando fue a disputar un centro aéreo dentro del área del Alavés. "Mi corazón me avisó antes. Diez días antes tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Ahí me hicieron bastantes chequeos y parecía que estaba bien, pero después pasó en el partido y la verdad que no me lo esperaba tampoco", cuenta hoy el ex delantero que se dedica al mundo de los eSports.

Fue el 30 de octubre cuando el Kun encendió las alarmas y asustó a propios y extraños al detenerse en la puerta del área del Alavés a los 41 minutos de juego, visiblemente dolorido y sujetándose el pecho y la garganta. "En el partido empecé a sentir, cinco minutos antes, mucho calor en el cuerpo. Pensaba que era por el partido, creía que era por volver a jugar como titular después de tanto tiempo", contó.

Este viernes el ex futbolista dialogó con Argenzuela, ciclo que conduce Jorge Rial por Radio 10, y explicó qué en ese momento sintió que su carrera terminó: "Se me vinieron un montón de cosas en la cabeza, pero siempre pensando en lo deportivo, nunca me imaginé que era por esto y de repente empecé a estar medio débil, mareándome y en una jugada que salto a cabecear me mareé un poco más. Le agarro la mano al defensa del rival y le digo ´escuchame, me estoy mareando, pará el partido´".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y siguió: "Y bueno, ahí empezó a gritarle al árbitro, me ve que me estaba agarrando el pecho y yo sentía que me estaba ahogando. Me relajo, entra el médico, me tiro al piso y empezó el ataque, la arritmia, en el piso. Estuve bastante en el piso porque estábamos esperando que pare la arritmia. Sentía que iba muy rápido, ya había tenido uno de muy chico, cuando tenía 13 o 14 años, pero me imaginé que se me había vuelto a activar. Pero era diferente, no fue como de chico".

El cuerpo médico del Barcelona optó que era conveniente que abandonara el encuentro y sea trasladado en ambulancia al Hospital de Cataluña. Fue allí donde el delantero contó que había sentido un mareo después de disputar una pelota en altura con Víctor Laguardia. "Es difícil, es como que te digan que no tenés que laburar más, pero tenés la esperanza de recuperarte. Pero cuando me hicieron la intervención, que me quedé en el hospital como cinco días, ahí me di cuenta que era grave. Después el médico a los diez días me dijo que había que empezar a pensar que no iba a poder seguir jugando", resaltó.

En el nosocomio fue sometido a diversos estudios que arrojaron como diagnóstico una arritmia cardíaca, un trastorno en la frecuencia del ritmo de los latidos del corazón. "Yo ya me venía mentalizando que tenía que dejar, pero no lo asumía. Cuando el médico me dijo que era 100% seguro que tenía que dejar, ahí fue otra cosa. Después, tres días antes, me dijeron para hacer la conferencia y todo lo que venía aguantando antes de salir, no lo aguanté y me largué a llorar por esa sensación de dejar de jugar al fútbol. Los primeros 15 días fueron bastante duros, pero intenté no mirar partidos. Esa es la realidad. De vez en cuando miro de reojo, pero no estoy como antes que miraba todos los días partidos", aclaró.

En un primer momento, desde el Barcelona habían señalado como parte médico oficial que el ex Manchester City había “referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico”. Luego, varios medios catalanes confirmaron que el atacante culé había sufrido una arritmia y detallaron que el Kun había pasado por episodios similares durante su carrera, por esta razón fue sometido a un exhaustivo examen cardiológico. "Es para tener un proceso de seguir haciendo mi vida por fuera del fútbol. Por eso estoy con mi equipo de eSports y con otras cosas que me distraen y me hacen bien. Me levanto a la mañana y estoy activo, haciendo cosas y eso me distrae bastante", contó.

A partir de ahí, el atacante fue sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del Dr. Josep Brugada. "Venía todo bien, la gente en Barcelona me trató muy bien, pero creo que fue un gesto que la gente valoró mucho que yo me fui al Barcelona, no por plata sino porque quería jugar ahí los últimos dos años al lado de Leo (Messi). Después pasaron varias cosas al mes que fiché, pero yo seguía contento y la gente estaba muy entusiasmada", señaló.

Pero aquellos estudios terminaron por confirmar que la arritmia que padeció no era compatible con la práctica del deporte en la más alta competencia. "Mi último gol fue al Madrid por lo menos. Con Leo hablamos siempre, tenemos un grupo con los chicos de la Selección y todavía sigo en el grupo del Barcelona. No me sacaron de ningún grupo. A veces hablo, tiro algunas cosas y se cagan de risa. Capaz mucha gente no me conoce, pero siempre fui muy social", reveló.

Actualmente, el Kun disfruta de su retiro: si no se lo ve metido en Kru Sports (su multigaming), se lo puede ver pescando por Corrientes. Además, adelantó que irá al Mundial de Qatar 2022: "Al Mundial voy a ir. No está hablado, estamos viendo para reunirnos esta semana, pero yo quiero estar. Lo que pasa es que la realidad es que, si voy al mundial, voy a estar con los chicos, voy a ir al entrenamiento. Pero estar encerrado, otra vez y tanto tiempo...".

El ídolo del Manchester City resaltó que siempre fue al Mundial como jugador y que será una adaptación difícil hacerlo como un espectador más: "La verdad que yo siempre fui al Mundial como jugador, nunca fui a divertirme con mi pareja o amigos. Hablé con Leo Scaloni, me llamó, Chiqui Tapia también...es intentar darle una vuelta y ver qué se puede hacer...Vamos a ver qué encontramos y claramente voy a estar a ir, voy a ir y estar con los chicos. Pero voy a ir a motivarlos un poquito".

Durante la entrevista, el Kun también se animó a contar que rechazó una entrevista con una revista de Francia debido a las fuertes críticas de algunos medios franceses para con su gran amigo, Lionel Messi. "La Copa América fue el alivio que veníamos buscando hace tiempo y se nota en los partidos. Ahora los jugadores están confiados, sueltos porque se sacaron un peso de encima. Nosotros somos muy calentones, hasta cuando jugábamos al FIFA nos cagábamos a puteadas...", explicó.

Y consultado sobre si espera que la albiceleste se consagre en Qatar, agregó: "A Leo no le gusta perder a nada, es muy competitivo. De chicos peleábamos mucho cuando jugábamos al Pro Evolution. Sentir, sentimos siempre que va a ser nuestro Mundial. Las ganas están. No estoy yo, pero el equipo está muy confiado y es muy importante que Scaloni encontró el grupo. Eso hace un poco más fuerte en lo que son partidos cortos, porque está la fase de grupos y después es a eliminación".

Días atrás, Agüero habló sobre la economía del país y generó polémica al opinar del impuesto al patrimonio durante uno de sus streaming. “A mí no me molesta pagar por ingresos, porque si tenés ingresos claramente estás trabajando y te va bien. No pasa nada si pago el ingreso del 30%, 35%, en Inglaterra es del 50%. Vos estás generando plata, está bien, pagas. Lo que no me convence es que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que tengas, me parece una locura. Si vos ya pagaste impuestos por el ingreso, ¿por qué tenés que seguir pagando más plata?”, argumentó el ex Independiente.

Ante esta lógica, fue consultado por sus dichos y el ex atacante explicó: "La gente es muy sensible acá. Yo no estoy en contra de pagar impuestos, yo los pago y en Inglaterra pagaba el 50%. Lo que digo es que por más que esté en Argentina, España o Hong Kong, en cualquier parte del mundo donde haya que pagar un impuesto al patrimonio me parece injusto por más que me digan que es para ayudar porque ya estoy pagando un montón de otros impuestos. El país que después haga lo que quiera, yo cuido mi plata y me la gané yo. Lo que digo es, si no tenés ingresos, seguís pagando patrimonio. Si tenés 100 y te van a sacar de a dos todos los año, un viejo que se retiró, no quiere laburar más. ¿Va a estar laburando para seguir pagando el patrimonio? Los millonarios viven en Florida, en Gran Bretaña, Madrid, Dubai, donde no hay patrimonio. Yo tengo un montón de plata invertida en Argentina, no me voy a ir de acá", cerró.