Agüero habló de su enemistad con Sampaoli y de por qué terminó todo mal con el DT

Desde que dejó el fútbol por un problema cardíaco, Sergio "Kun" Agüero está mucho más metido en las redes sociales y con ganas de hablar. Ya fueron varias las declaraciones que realizó sobre distintos temas, las cuales tomaron una gran trascendencia, pero ahora el ex deportista fue todavía un pasito más allá y reveló por qué Jorge Sampaoli no funcionó como DT de la Selección.

“El entrenador decía una cosa antes y después en el Mundial terminó haciendo otras que a mí, que llevo muchos años en la Selección, me parecieron totalmente extrañas”, confesó el “Kun” cuando le preguntaron los motivos por los que ese equipo no pudo obtener buenos resultados.

Sucede que el ex jugador llegó al mundial de Rusia con una lesión en su rodilla, y todavía para ese entonces estaba en duda si iba a poder participar. Según dijo, los jugadores tenían que presentarse en una fecha determinada para comenzar a entrenar, pero él lo hizo dos semanas antes justamente por pedido de Sampaoli.

“Me llamó y me dijo: ‘Vení que tenés que ser el mejor 9 del Mundial’. Yo tenía que hablar con el médico (en Barcelona), pero fui. Fui uno de los primeros en llegar, entrené como loco y después pasaron cosas raras”, confesó respecto a las acciones que luego el DT tomó, las cuales no le convencieron para nada.

Así, el ex futbolista del Manchester City dijo que para ese momento llevanb 25 días de recuperación, pero que tenía que ir a poco a poco y todavía faltaba un mes y medio para el primer partido del Mundial. "Ahí hubo una cosa que no me gustó y esta vez lo voy a decir al aire. No voy a decir el nombre, pero me dijeron, cuando ya vino todo el plantel, que si no entrenaba con el equipo, no iba al Mundial. Una cosa de locos. No que no jugaba, que no iba”, contó con asombro.

Ante el riesgo de quedar fuera de Rusia 2018, el Kun cumplió con lo pedido por el DT: “Por suerte, no pasó nada, pero, bueno, entrené con el equipo porque pensé ‘capaz este loco me deja afuera del Mundial’ ”.

Además, recordó que después de que Croacia le ganara a la Argentina, un periodista le pregunto por una frase de Sampaoli en la que dijo que los jugadores no se habían adaptado al proyecto, por lo que el "Kun" dijo "que diga lo que quiera".

“Me salió decir eso. Quizás me perjudicó, pero era lo que sentía en ese momento. Después, fui y le dije la verdad: ‘Me dijeron que vos habías dicho esto y yo dije ‘que haga lo que quiera’. Porque vos sabés que me parece que no estuvo bien eso si lo habías dicho’. Me dijo ‘quedate tranquilo’ y después no jugué”, dijo por último.