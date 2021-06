Agüero no quiere que la Copa América se juegue en Brasil: "Hay que buscar un buen lugar"

La Copa América es el principal punto de interés a tratar en estos días, luego de que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) optará por mudar la competición sudamericana a Brasil. Si bien el jefe de gabinete brasileño, Luiz Eduardo Ramos, evitó confirmar la realización del torneo en el país vecino, el presidente Jair Bolsonaro salió a mostrarse públicamente a favor de que su país sea la sede a pesar de la crisis sanitaria que vive toda latinoamérica.

En ese sentido, los jugadores de la Selección Argentina se mostraron disconformes puertas adentro de que la Copa se lleve a cabo en Brasil o algún otro país sudamericano debido al riesgo epidemiológico que eso implica. "Argentina, y sobre todo Sudamérica la están pasando muy mal. Si la Conmebol tomó esta decisión es porque Argentina no la está pasando muy bien", afirmó Sergio Agüero, este martes, al llegar al país.

El delantero había demorado su arribo a la Argentina debido a que disputó el último fin de semana la final de la Champions League, donde el Manchester City cayó 1 a 0 ante el Chelsea. Al mimo tiempo, el "Kun" pasó antes por España, para someterse a los habituales controles médicos y sellar su vínculo con el Barcelona, equipo con el que disputará la próxima temporada y al cual a llegó con el pase en su poder.

Al llegar al país, Agüero se mostró de acuerdo con la decisión de no realizar la Copa América en la Argentina, pero aclaró que no está contento de ir a disputar el torneo a Brasil. "Tiene muchos contagios por día, muchas muertes. Creo que fue una buena decisión. Uno quiere jugarla, pero a veces hay que respetar un poco las cosas. Si está complicado en Brasil, no se puede jugar", sostuvo.

Visiblemente incómodo al opinar sobre la actualidad sanitaria que atraviesa Sudamérica, el ex Independiente resaltó que fue una "decisión correcta" la Conmebol de quitarle la sede, primero a Colombia y después a Argentina. “Por lo que escuché recién, cerraron las fronteras en Brasil. Es muy difícil opinar. Nosotros, como futbolistas, queremos jugar. El tema es buscar un buen lugar, donde se pueda jugar. Ya se perdió el año pasado”, dijo.

Y agregó: “Hoy acá está colapsado, hay muchos contagios. Lo único que hay que hacer es cuidarnos. La realidad es que no sabés cuándo te podés contagiar. Esto lleva tiempo. Yo ya lo tuve. La pasé bastante complicado, y eso que soy jugador. En Inglaterra vacunaron a casi todos, pero no a los jugadores”.

Durante las últimas horas de ayer, el jefe de Gabinete de Brasil, Luiz Eduardo Ramos, anticipó que, este martes, será comunicada la decisión final sobre si finalmente la Copa América se hará, o no en Brasil, aunque aclaró que la organización del evento es un asunto entre privados, en un intento por desmarcarse del debate generado por la realización del certamen en medio de la pandemia de coronavirus.

Ramos sostuvo que Brasil puso como condiciones que las delegaciones de los países sean no superiores a las 65 personas, que los partidos sean sin público y que jueguen como máximo diez selecciones el torneo sudamericano, además de “que todas las delegaciones estén vacunadas”. "Todavía no se resolvió nada, quiero dejar claro eso", dijo el general Ramos en el Palacio del Planalto, la casa de Gobierno.

Sin embargo. el propio Bolsonaro dio por hecho que el torneo se realizará en su país e hizo público su apoyo para que eso ocurra. “Si es por mí, habrá Copa América. Conversé con todos los ministros interesados en la organización y de mi parte es positivo”, dijo el presidente de Brasil, resaltando que el país está en condiciones de albergar el certamen a pesar de que registre más de mil muertes diarias por COVID-19.