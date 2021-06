Agüero, positivo de coronavirus en el testeo de antígenos y negativo en el PCR: no viajará para jugar ante Chile

En el día de su cumpleaños número 33, Sergio "Kun" Agüero encendió las alarmas de la Selección Argentina luego de que un primer testeo de antígenos diera positivo de COVID-19. Afortunadamente, el PCR (por sus siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimersa”) finalmente dio negativo. A pesar de esto, la delegación optó que el flamante delantero del Barcelona no viaje con el plantel a Santiago del Estero, donde enfrentarán a Chile.

El Kun había demorado su arribo a la Argentina debido a que disputó el último fin de semana la final de la Champions League en Portugal, donde el Manchester City cayó 1 a 0 ante el Chelsea. Al mimo tiempo, regresó a Inglaterra -donde sorteó su Range Rover Evoque y obsequió relojes Tag Heuer de Fórmula 1 entre los empleados del City- y pasó por España, para someterse a los habituales controles médicos y sellar su vínculo con el Barcelona.

Agüero ya había contraído Covid-19 en el mes de enero y en los testeos rápidos que se le realizaron ayer al plantel (los cuales se conocieron este miércoles) dio positivo. Luego de esto, fue sometido a un PCR para verificar si había contraído el virus y el mismo dio resultado "no detectable". Si bien el ex Independiente no presenta síntomas, fue aislado en el predio que tiene la Selección Argentina en Ezeiza y no viajará junto al plantel.

Esto se debe a que más allá del negativo posterior, el delantero será sometido a dos testeos más para terminar de confirmar que efectivamente no contrajo por segunda vez la enfermedad. De esta manera, el Kun se perderá el encuentro ante Chile en el estadio de Santiago del Estero. Cabe resaltar que Franco Armani y Gonzalo Montiel siguen dando positivo de COVID-19, a pesar de estar recuperados y con el alta epidemiológica, y tampoco serán de la partida.

Ambos jugadores de River tampoco viajarán a Santiago del Estero para el duelo de mañana. Esta tarde, Leonel del Castillo -padre de Agüero- dialogó con radio La Red y explicó que eran falsas las versiones del contagio de su hijo. "Le escribí y me dijo que le había dado un falso positivo, y hoy le dio negativo. Que está todo bien. En Ezeiza le dio negativo, ayer le dio falso positivo y el nuevo que le hicieron le dio negativo", resaltó.

El también mánager del delantero explicó que el jugador "ya tuvo Covid-19 en Inglaterra, hace menos de dos meses" y que todavía "no se vacunó" contra la enfermedad. "Él no se vacunó. Pero todavía no sé si viaja o no a Santiago del Estero. Hace casi dos meses lo tuvo y estuvo casi 20 días para volver a jugar", explicó Del Castillo.

Por otra parte, también se refirió a la salida de su hijo del Manchester City y cargó con furia contra Pep Guardiola, entrenador del club ciudadano. "Yo no le creo a Guardiola. Siempre es él el protagonista de todos los equipos, creo que nunca lo quiso. Sus prácticas son muy buenas y muy intensas, pero de un día para el otro te cambia todo. Nunca supo si era titular o no. Como dijo Sergio, uno depende del club y del cuerpo técnico del momento. Si hay alguien que dice que no está para seguir en el club... Él estuvo hasta último momento esperar por renovar con el City, pero no se pudo. Se supone que Leo se va a quedar así que van a jugar juntos".

Finalmente, Del Castillo aclaró que Agüero no regresará a Independiente para retirarse y aprovechó para criticar a Hugo y Pablo Moyano: "Creo que no porque tiene dos años más para jugar en Barcelona. No quiero hablar mal de Independiente pero no lo trataron bien. Ni a mí que no me dejaron entrar más, ni a los hermanos que no los dejaron jugar en Reserva. Y ahora a mi hijo Mauricio no le quieren dar el pase. No lo dejan jugar en Reserva ni le dan el pase. Él está enterado de todo".