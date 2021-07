Alarma en la Selección por el oscuro árbitro de la final con Brasil: el derrotero de Tapia en la Conmebol y los arbitrajes contra Argentina

El país entero aguarda con expectativa la final de la Copa América en la que la Selección buscará consagrarse ante Brasil en territorio claramente hostil. Pero no todo es fútbol y emoción. El Maracaná -que llega virgen de partidos- será la sede del encuentro deportivo con el que Jair Bolsonaro buscará relanzar su gestión, en medio de fuertes críticas e incluso investigaciones judiciales por la mala administración de la pandemia de Covid-19.

La designación del árbitro Esteban Ostojich no sólo generó alarma en la comitiva nacional, sino que expuso el poco peso que Claudio "el Chiqui" Tapia tiene como presidente de la AFA ante una cuestionada Conmebol, acusada de querer beneficiar a Brasil. La rosca política detrás de la pelota manchada.

La epopeya de "Dibu" Martínez emocionó a todos los argentinos. Volver a ver al equipo de Lionel Scaloni celebrar en el vestuario le dio a la sociedad un poco de respiro, después de un año y medio atravesado por la pandemia. Pero los ojos de todos ahora están puestos en la designación del cuestionado árbitro uruguayo y del VAR. ¿El motivo? Los fallos de Ostojich en la Copa América fueron en su mayoría en beneficio del seleccionado de Brasil. Todos recuerdan la cuestionada expulsión del capitán de Paraguay, Gustavo Gómez, en Cuartos de final. También la del peruano André Carrillo, con la que el conjunto brasileño se aseguró que Perú llegaría al partido sin su mejor jugador.

El árbitro también tiene su propio prontuario con la Selección argentina. Fue el cuarto árbitro la semifinal entre Brasil y Argentina por la Copa América 2019. Sí, la misma en la que por primera vez Lionel Messi abandonó su diplomático perfil y denunció sin ningún tipo de tapujo: "Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Es para analizarlo". El propio Scaloni respaldó al capitán: "El árbitro condicionó. Las chiquitas las cobró todas para Brasil. No me gustó cómo se dirigió".

Si no se acuerdan la jugada, vale la pena refrescarla. En el minuto 83 del partido, Nicolás Otamendi llegó al punto penal en busca de una pelota, pero Arthur lo bajó con un brutal topetazo que no fue sancionado. Ni siquiera el VAR actuó. El penal le hubiera dado al conjunto nacional un empate clave sobre el cierre del partido y, de haberlo cobrado, el resultado podría haber sido otro. Tras las duras declaraciones de Messi, el árbitro ecuatoriano, Roddy Zambrano, aseguró que ninguno de sus asistentes le advirtió la falta. Uno de ellos, claro, era Ostojich, quien el sábado tendrá en sus manos el arbitraje de la final entre la Argentina y Brasil.

En el partido por el tercer puesto, la Conmebol dio un paso más. Después de las duras denuncias de Messi, el árbitro del partido ante Chile sorprendió al mundo entero al expulsar al Capitán argentino, luego de mantener una acalorada discusión con Gary Medel. Fue la segunda y última vez que Messi fue expulsado con la casaca nacional. ¿Casualidad o represalia por sus declaraciones contra la Conmebol? Ese fue el comienzo de lo que para muchos fue una traición de Tapia a Messi. De hecho, en el Congreso siguiente de la Conmebol, Domínguez impulsó una moción para apartarlo del Consejo de la FIFA. Para ese entonces, la Argentina ya había perdido todo peso dentro de la Conmebol.

La sumisión de Tapia ante el Consejo y la soltada de mano a Messi es algo que todavía no se perdona y que tiene su impacto directo en la "rosca del fútbol". La debilidad política de Tapia tanto a nivel local, como en la propia Conmebol, genera por estas horas preocupación en el plantel que sabe que la final arrancará y terminará con una cancha absolutamente inclinada a favor de Brasil.