Coronavirus: dio negativo el análisis al jugador de la reserva de River que fue aislado

Thomas Gutiérrez tiene 19 años, nació en Colombia, se desempeña como marcador central en la reserva de River. En las últimas horas tuvo que ser aislado por padecer fiebre. Los médicos de la institución de Núñez decidieron llevarlo a un hospital donde se le realizaron estudios para saber si el futbolista tenía o no coronavirus. De todas formas,los mismos dieron negativo y confirmaron que no padece la enfermedad.

Mientras tanto, el juvenil - con reciente participación en el subcampeonato de la Copa Libertadores Sub 20 en Paraguay- se encuentra aislado. “Esta mañana, el jugador de Reserva Thomas Gutiérrez presentó un cuadro de enfermedad de vías aéreas superiores compatible con COVID-19. Por tal motivo, se activó el protocolo interno aislando al jugador y a los que tuvieron contacto con él", publicó el club de Núñez a través de su cuenta de Twitter.

Según pudo saber BigBang, Gutiérrez padecía “todos los síntomas” compatibles con el virus que fue declarado como pandemia días atrás. “Hace tres días está con fiebre y no le baja. Mañana van a estar los resultados para saber si tiene o no coronavirus. El jugador ya fue aislado y ya no vivía en la pensión”, le explicó a este portal una fuente cercana a la institución millonaria.

Si bien –explicaron- la reserva tiene vestuarios diferentes que la primera y, generalmente no se entrenan con los dirigidos por Marcelo Gallardo, hay excepciones: “Como la de este chico que ya se entrenó varias veces con la primera. Ya no está en la pensión y lo mantienen aislado”. En caso de dar positivo, River podría elevar un pedido a la AFA para que se suspenda el fútbol.

Cabe destacar que los médicos de varios de los planteles del torneo le enviaron una carta a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la que sugieren que no se dispute la primera jornada de la Copa de la Superliga. Sin embargo, desde la AFA y la Superliga se mantienen inflexibles y avisan que, por ahora, habrá fútbol este fin de semana.

A pesar de esto, durante la tarde de este jueves habría una respuesta concreta de parte de Marcelo Tinelli, presidente de la Superliga, y Claudio Tapia, pope de la AFA, debido a que existen dos posibles nuevos casos de coronavirus en el fútbol argentino.

Y es que Cecilio Domínguez (Independiente) y Alex Domínguez (Vélez) se presentaron con fiebre al entrenamiento y ambos se encuentran descansado en sus casas. El segundo caso –según detallaron desde Vélez- presenta buena evolución, sin fiebre y bajo monitoreo permanente.

Mientras que el delantero paraguayo faltó por tercer día consecutivo al entrenamiento, no estará presente en el duelo contra el Fortín y los médicos del plantel le recomendaron que se realice estudios médicos para determinar está afectado por Convid-19, los cuales también dieron negativo.

Por otro lado, Sergio Marchi, Secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), confirmó a TyC Sports que "hoy empieza la Copa de la Superliga": "Si los médicos de los planteles sugieren parar ahora, tienen que acreditar el pedido con firma y sello a la AFA".

El titular de la entidad gremial, también, advirtió que el martes habrá una reunión con todos los presidentes de Superliga para determinar si se suspende el fútbol. "Si no jugamos, no entrenamos. Si no jugamos, ni entrenamos, nos quedamos en nuestra casa. Pero por ahí vamos al supermercado. Ahí hay gente que trabaja”, dijo.

Y sentenció: “Si un futbolista se queda en su casa, no debe mandar a sus hijos a la escuela, si tiene empleada doméstica, esa persona tampoco tiene que trabajar. Con ese criterio, el que maneja el colectivo tampoco debería manejarlo. Acá, el análisis es mucho más profundo. Si se para el fútbol, se tiene que parar el país".