Aquí no ha pasado nada: Messi vuelve a los entrenamientos en el Barcelona

Luego de haber decidido quedarse para no hacerle juicio a su club de toda la vida, Lionel Messi regresa hoy a los entrenamientos de pretemporada del Barcelona en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, al cabo de diez días en los cuales por momentos pareció que iba a hacer las valijas y se marchaba. Messi aprobó los exámenes médicos y se hizo el test PCR de coronavirus en su casa. Esta tarde, a las 17.30 locales (12.30 argentina) se pondrá a las órdenes del entrenador Ronald Koeman, el mismo que "limpió" del equipo a su amigo Luis Suárez.



Aunque el entrenamiento es a puertas cerradas, se espera que algunos hinchas se manifiesten para apoyar al futbolista y manifestarle su respaldo. El 25 de agosto pasado, cuando Messi mandó el ahora famoso "burofax", parecía que su vínculo con el Barsa llegaba a su fin al cabo de 20 años y nada menos que 33 títulos. La polémica sobre cuál era la fecha a considerar como "el final de la temporada" originó un diferendo imposible de solucionar sin acudir a los tribunales. La Liga Profesional de Fútbol se puso del lado del club y el presidente del club, Josep María Bartomeu, mostró los dientes y amenazó con un juicio. Messi, entonces, se echó atrás, no sin antes acusar a Bartomeu de haber faltado a su palabra.



Bartomeu le dijo a Messi que si quería irse tenía que pagar la cláusula debía pagar la cláusula de rescisión de 700 millones de euros, una suma disparatada que ningún club podía pagar. Así fue como se trabó el destino que se suponía seguro para Messi: el Manchester City que dirige Pep Guardiola, donde además juega su amigo el Kun Agüero. El City no se quiso meter en la disputa si el astro no se iba bien del Barcelona, para no quedar en el medio de un juicio multimillonario.



Así fue como Messi terminó cediendo y esperará nueve meses para irse con el pase libre del Barcelona, si es que para entonces mantiene su hartazgo actual y las circunstancias no cambian, lo que nadie puede asegurar a ciencia cierta ahora. Messi dijo de todos modos que dará "lo máximo" por su club de toda la vida, aunque puso en duda la capacidad de "competir" en la Liga y la Champions League, con el nuevo proyecto del Barcelona diseñado por Koeman y Bartomeu. La primera conversación entre Koeman y Messi no fue ni positiva ni seductora para Messi: fue entonces cuando el capitán argentino soltó la ya famosa frase relativa a que se veía "mas afuera que adentro" del club.



El hecho es que ningún equipo puede pelear cosas importantes si hay mala onda entre sus referentes, el entrenador y los dirigentes: tanto Messi como Koeman y Bartomeu saben que tienen que tomar confianza, cambiar el ánimo, motivarse y motivar a los hinchas, dar por terminado el conflicto, lograr que se vuelva a hablar del Barsa por su fútbol y no por sus problemas contractuales. La pelota, al menos en cuanto a los partidos amistosos, comienza a rodar el 12 de septiembre, cuando el nuevo Bacelona enfrente al Nástic, y el 16, cuando el equipo culé enfrente al Girona. Se espera que en ambos encuentros participe Messi y se empiece a ver cuál es el proyecto futbolísitico del entrenador de Países Bajos.