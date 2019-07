A partir de las 21.30 en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, la Selección Argentina enfrentará a Brasil por un lugar en la final de la Copa América. Por un lado, Lionel Scaloni confirmó la presencia de Sergio Agüero como titular –la otra variante era Ángel di María en lugar del ex Independiente- y a su vez avisó que el seleccionado "tendrá superioridad numérica en la mitad de la cancha".

"La formación no la tengo confirmada. Lo único que voy a decir es que Agüero va a ser titular, y lo quiero aclarar porque si no parece que siempre el que sale es él, cuando en realidad no es así. Y en cuanto a Guido Rodríguez, lo veremos mañana. Pero salvo el "Kun", no hay nadie confirmado para mañana, ni Lionel Messi", sostuvo, mitad en broma y mitad en serio, el técnico argentino.

DUELO DE HINCHADAS EN LAS AFUERAS DEL MINEIRAO#FOXEnBrasil | Así se vive la previa del clásico entre Brasil y Argentina. Vía @EnzoTroiano pic.twitter.com/oGDZ94TbS0 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 2, 2019

"Pero desde nuestro punto de vista creemos que vamos a tener superioridad en la mitad de la cancha para, por lo menos, hacer que allí nazca nuestro ataque, aunque será necesario poner atención a las pérdidas", amplió inmediatamente en la conferencia d eprensa.

El doble mensaje del santafesino, que hizo mención a Guido Rodríguez quien se encontraba a su lado, no fue casualidad, ya podría ser el gran candidato a sumarse al medio campo, ya que sería la única manera de que Argentina "tenga superioridad numérica".

"Esta instancia es parecida a la anterior en que estuvimos en Belo Horizonte ante Paraguay, cuando también necesitábamos sacar puntos. Ahora enfrentamos al favorito de esta Copa y nosotros intentaremos pasar a la final", apuntó Scaloni.

"Brasil está en una situación importante, con un entrenador como Tite que hace rato que está al frente del equipo, y eso les da ventaja, porque además están en su casa. Por eso los números están ahí y hay que respetarlos, pero intentaremos pasar”, agregó.

Y al ahondar sobre el tema del "uno contra uno", juzgó que eso "se da por la forma de jugar de ellos, sobre todo en los laterales. Pero en cuanto a la cantidad de volantes, no se trata de sumar jugadores en esa posición, sino en la forma de hacerlo".

Argentina-Brasil o Brasil-Argentina es el duelo más repetido en la Copa América: se enfrentaron en 32 ocasiones, con 15 triunfos para la albiceleste y 9 para los anfitriones (ocho empates). Sin embargo, los vecinos acumulan 42 victorias ante las 38 argentinas en un total de 105 enfrentamientos en todas las competencias (con 25 empates).

Al mismo tiempo, Brasil nunca perdió con Argentina en su casa por competencias oficiales y mantiene un invicto de siete partidos (6 victorias y 1 empate) ante la albiceleste en todas las competencias. La última vez que la Selección venció como visitante a Brasil fue en un amistoso de 1998 (1 a 0), mientras que la última victoria oficial fue en 2005 en el Monumental.

Por último, la verdeamarelha acumula cinco partidos sin derrotas ante la Argentina por Copa América (2 victorias y 3 empates) y la eliminó las últimas cuatro veces que se enfrentaron en la competencia llevada a cabo por la Conmebol. Argentina jugará con la misma formación que venció a Venezuela en cuartos y repetirá equipo por primera vez en tres años.

PROBABLES FORMACIONES

Brasil: Allisson Becker; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis o Alex Sandro; Arthur, Casemiro; Gabriel Jesus, Coutinho, Everton; Roberto Firmino. DT: Tite.

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Sergio Agüero o Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.