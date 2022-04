¡Arranca la Scaloneta! Qué dijo Lionel Scaloni sobre el grupo que le tocó a Argentina en el Mundial 2022

“¿Por qué tendría que estar nervioso?”, respondió Lionel Scaloni, en la previa del sorteo de los grupos para el Mundial de Qatar 2022, al ser consultado sobre sus sensaciones. Y agregó: “Si al final va a salir lo que tenga que salir, nosotros no podemos hacer mucho. Hay que esperar, después del sorteo hacer las cuentas y ver qué rivales tocaron. Antes no sirve de nada, aprendí bastante de esto. Antes lo tomaba a de otra manera, ahora soy más tranquilo y dependerá el que saque con la mano qué dice".

Entonces, relató cómo se prepara el cuerpo técnico sobre el estudio que realizaron sobre el resto de los rivales: "Sabemos cada uno cómo juegan, los tenemos analizados, vistos... Pero elegir no, porque aparte soy de los que piensan que nunca sale bien eso de elegir o pensar si me gustaría uno u otro. Lo que saque el sorteo hay que afrontarlo de la mejor manera y cualquiera va a ser difícil".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En tanto, sobre la hincha de Argentina, que apoya a su equipo, lanzó: "El argentino es optimista, donde va es expectante, optimista, un apoyo incondicional. Digo que gana uno solo el Mundial, es impredecible, no gana el que hace mejor las cosas. Hay cosas difíciles de explicar, hay maneras y maneras de perder y quedar eliminado. Garantizamos que vamos a dar el máximo, más de eso no se puede pedir. En el 2006 éramos los mejores, nos volvimos sin perder y el campeón fue Italia. Es un grupo con equipos difíciles, creemos que podemos hacerlo bien y respetamos a todos, el respeto es máximo para todos los rivales".

Luego de que se confirmara que el grupo que lidera argentina está compuesto por Arabia Saudita, México y Polonia, Scaloni dijo: "No vamos a jugar el amistoso con México. Es una cosa importante lo de los amistosos, no es importante lo de jugar contra rivales. Sabemos cómo queremos jugar, me gustaría prepararlo jugando contra rivales de categoría europea pero lo importante es como estamos nosotros. Sufrí a México como rival en 2006 y ganamos con el gol de Maxi, es un rival con tradición de Mundial y muy complicado. Polonia es una buena Selección con jugadores conocidos de gran nivel, Arabia hizo una buena clasificación".

En tanto, sobre el Grupo D (Francia, Perú vs. Australia/Emiratos Árabes, Dinamarca y Túnez), posible rivales en una segunda ronda del torneo, Scaloni explicó: "Ojalá pase Perú y en ese grupo se repetirían tres de cuatro, increíble. Más o menos tenemos el grupo visto. Vi los ‘grupos de la muerte’, estuve hablando con Diego Alonso y nadie quiere jugar contra Uruguay, tienen posibilidades y están bien. Antes del sorteo también hubiesen dicho que era difícil, no hay que estar contento ni triste, estamos bien y confiamos en nosotros".

El debut de Argentina será contra Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre a las 16, en Lusail Stadium, un estadio que tiene capacidad para más de 80 mil personas. "Que vengan los argentinos al estadio más grande, ellos son fuertes y vamos a ser locales. No nos podemos quejar, estamos bien", afirmó Scaloni al cierre de la entrevista.