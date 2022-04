"Atropellá Salvio": la violenta frase de Closs durante el partido entre Boca y el Corinthians

Anoche, Boca perdió 2 a 0 ante Corinthians en San Pablo, y se complicó su clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores. Por estas horas, el Xeneize se ubica en la última posición del grupo E con tan solo tres puntos y esta nueva derrota significa un nuevo golpe anímico para los dirigidos por Sebastián Battaglia, a quien se le está acabando el crédito después de vencer el fin de semana pasado a Central Córdoba, de visitante, por 2 a 1.

Pero más allá de la derrota de Boca, un fragmento del partido se viralizó rápidamente en las redes sociales por la curiosa forma que utilizó Mariano Closs para relatar una jugada que encabezaba Eduardo Salvio, quien fue denunciado hace dos semanas pasada por lesiones en contexto de violencia de género luego de arrastrar a su ex esposa, Magalí Aravena, colgada de la puerta de su auto luego de haber discutido frente al edificio donde vive el deportista, en Puerto Madero.

Como consecuencia del hecho, Aravena sufrió en una lesión en una de sus rodillas y tuvo que ser atendida por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a raíz de un impacto que sufrió en una de sus rodillas. Horas más tarde, la mujer se acercó a la Comisaría Vecinal 1 E y denunció que había sido atropellada por "Toto" Salvio, quien luego se dio a la fuga.

Aravena manifestó que, luego de estar casada una década con Salvio, de común acuerdo decidieron separarse, por lo que ella se fue a vivir con sus dos hijos a Olivos. El miércoles 13 de abril por la noche, con la intención de hablar con el deportista, la se acercó a la casa que compartían en Puerto Madero y al llegar, observó al delantero dentro de su Mercedes Benz A250 de color negro acompañado de otra mujer, identificada como Sol Rinaldi.

Según declaró, se paró frente al vehículo y fue allí cuando el futbolista avanzó y la impactó en su pierna derecha, lo que le provocó una fuerte caída. Luego, Salvio dio marcha atrás y se alejó del lugar. En medio de este contexto, con las imágenes de lo ocurrido recorriendo todos los medios de comunicación, se viralizó una llamativa expresión que usó Closs en la transmisión de Fox Sports durante en encuentro entre Boca y Corinthians.

A cuatro minutos del final del partido, el relator pronunció una desafortunada frase para narrar el ataque que estaba encabezando Salvio: "Fábio Santos... Atropella Salvio", lanzó el periodista deportivo cuando el jugador presionaba a un rival para quitarle la pelota. Esta referencia, para muchos casual y para otros intencional, generó gran polémica en las redes sociales hasta el punto que no tardó en viralizarse.

Horas después del violento episodio, Aravena y Salvio mantuvieron una conversación por WhatsApp. “Quisiste matar a la mamá de tus hijos por una mina. Yo solo quería hablar”, le dijo la modelo al futbolista. Luego, Salvio contestó: “No digas eso Ma. Sabes que eso es imposible. Nunca en la vida pasaría eso. Cómo me voy a ca... la vida así. Por favor te lo pido”.

Consciente de que lo escrito tiene peso, Magali agregó: “Y vos avanzaste, por eso me subí al capó. Salté porque me pasabas por arriba. Estás ciego. No te acordás quién soy. Queda asentado acá. No voy a ir a lo penal todavía. UN MOVIMIENTO EN FALSO QUE HAGAS y retomo absolutamente todo”. El mismo día del hecho, el jugador de 31 años se presentó ante el auxiliar fiscal Carlos Caputo, integrante del Área de Flagrancia Este del Ministerio Público de la Ciudad para hacer una declaración indagatoria. En la misma, indicó que, días atrás, Magalí lo llamó y le dijo: “Hijo de put... te voy a arruinar la carrera. Vas a ir a jugar a Nigeria. Sacame a esa put... de mi casa. Sacala que voy para allá”.