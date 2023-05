Au revoir, Francia: la dura sanción de PSG a Messi por irse vacaciones sin permiso

El 30 de junio finaliza el contrato de Lionel Messi que lo vincula con el París Saint Germain y ya, hace varios meses, se abrió el paraguas de dudas sobre qué pasará luego de aquella fecha: si regresa al club que lo vio crecer, Barcelona, si se traslada al Inter de Miami, si finaliza en algún club proveniente de Arabia Saudita o si rompe la sorpresa alguna otra institución con un giro de último momento para llevárselo. Lo cierto es que todos quisieran tenerlo en el club, pero al día de hoy, no hay nada concreto y mucho menos que se dé la posibilidad de su renovación en el club de París.

En agosto serán dos años desde el día en que la Pulga arribó al club francés y aún no sabe si podrá cumplir el aniversario siendo jugador o si se marchará antes de que eso suceda. A decir verdad, hay una realidad en la relación del astro argentino con el club del cual también forman parte Neymar y Mbappe y es que día tras día va a empeorando y va pasando de mayor a menor, como si el principio del fin estuviera por aproximarse.

No es fácil tener al mejor jugador de la historia en tu equipo. O así lo demostró el PSG con sus acciones. En varias oportunidades, cuando el equipo resultó eliminado de alguna competencia, las quejas y los chiflidos recaían en Lionel con la excusa de que, tras ser el mejor, no pudo lograr el objetivo en cuestión. Sin embargo, para ganar la Ligue 1 y su primera Supercopa, los halagos caían desde el cielo para el 10. Un tire y afloje constante que a Messi no le viene bien.

Ahora, para coronar con esta mala relación, se dio a conocer el malestar que tiene el club parisino con el campeón del mundo, debido a que se ausentó en el entrenamiento luego de la derrota del PSG ante Lorient por 3-1, tras realizar un viaje hacia Arabia Saudita, donde es embajador turístico, junto a su esposa, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, para cumplir con compromisos publicitarios.

El mal entendido se dio luego de la derrota, por lo cual el entrenador, Christophe Galtier, le había comunicado a los jugadores que el lunes finalmente no tendrán día de descanso y se programaría un entrenamiento como castigo de no haber podido conseguir la victoria. Ante esto, Messi le comentó que ya tenía programado el viaje y que a esta altura iba a ser imposible cancelarlo, por lo cual se tendría que ausentar sí o sí a la práctica deportiva.

Luego de la discordia, llegó el lunes. Messi se ausentó y en el club, pese a estar enterados, no les cayó para nada bien. A raíz de esto, se llegó al acuerdo de que se sancionará al argentino por un periodo de dos semanas.

Por lo tanto, durante las dos semanas, Messi no podrá entrenar con el equipo, no jugará, no competirá ni tampoco cobrará la quincena. Se perderá los dos próximos partidos del campeonato, ante Troyes y AC Ajaccio y podría volver el domingo 21 de mayo ante Auxerre.

Tras confirmarse la suspensión del capitán del seleccionado argentino, el diario francés L’equipe compartió una noticia que sorprendió a todos: “Ya era una gran tendencia, ahora se registra. Lionel Messi, sancionado el martes tras su viaje a Arabia Saudita, ya no estará en el Paris Saint-Germain la próxima temporada”. Su no participación en la temporada 2023-2024 en el PSG alimentó los rumores de una supuesta vuelta a Barcelona. Además, según el sitio web, fue el club quien decidió no renovarle el contrato.

El contrato de Messi con el PSG se terminará el próximo 30 de junio, y luego de esa fecha su futuro es incierto. Lo que sí, esta determinación puede ser favorable para el astro del fútbol y para sus hinchas, ya que el 24 de ese mes, día de su cumpleaños, será el partido de despedida de Maxi Rodríguez, lugar al que está invitado. A raíz de esta información, sus fans rosarinos esperan con ansias su llegada al país y se mantienen expectantes sobre su futuro profesional.