Boca confirmó a su nuevo DT y Riquelme habló de la crisis del club: "Hay que tener paciencia"

El presente de Boca Juniors dista de ser el mejor y, de hecho, está sumergido en una crisis que parece no tener final. El dramático presente de la institución comandada por Jorge Amor Ameal inició con la eliminación prematura en los octavos de final de la Copa Libertadores en una ajustada derrota por penales contra Corinthians.

A partir de aquella derrota, los trapitos salieron al sol y trascendieron numerosos conflictos entre los futbolistas y el famoso Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme. "Hay que tener paciencia, no pasa nada. Tomamos las decisiones con calma y seguridad", sostuvo el ídolo del club este lunes en diálogo con Argenzuela (Radio 10).

Todo comenzó segundos antes del inicio del partido en la Bombonera frente al conjunto de Brasil. En el túnel, una de las cámaras de la transmisión captó la polémica arenga de Darío Benedetto (quien erró dos penales durante el encuentro) apuntando contra la dirigencia Xeneiza. “Una cosa, ayer nos trataron de perdedores. Así que demostremoslé a estos hijos de puta que nosotros queremos ganar. Que nosotros somos ganadores”, exclamó.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Según trascendió, el disgusto con el Consejo de Fútbol arrancó a partir del reclamo de los futbolistas por varios premios adeudados y el porcentaje que cobrarían por la presente edición de la Copa Libertadores. A partir de la derrota ante el Corinthians en la Bombonera, la directiva despidió a Sebastián Battaglia de la dirección técnica del club y formalizó este lunes que Hugo Ibarra, Leandro Gracián y Roberto Pompei quedarán a cargo del primer equipo.

Como primera medida, Ibarra había decidido sacar del equipo titular a Carlos Izquierdoz, quien, como capitán y voz cantante del plantel, tuvo una fuerte discusión con la dirigencia en aquellas reuniones. Esto no hizo más que enfurecer al plantel y dicho enojo se volvió público cuando Marcos Rojo buscó al Cali en su festejo de gol frente a San Lorenzo, encuentro que terminó en derrota del Xeneize por 2 a 1.

En viernes por la noche, Izquierdoz -quién al parecer tendría los días contados en el club y ya estaría negociando su inminente salida de la institución- había publicado un contundente mensaje en sus redes sociales: “No crean todo lo que se dice. Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio, pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son”.

Como si esto fuera poco, Lucas Benedetto, hermano del Pipa, se metió en la polémica y escribió en las redes sociales: “El Romance se terminó hace muchos años, pero no todos se dieron cuenta! Aguante Boca”. Si bien luego borró la publicación, el daño ya estaba hecho. Tres derrotas consecutivas en la Liga Profesional complican las aspiraciones de Boca en el certamen y si bien el club necesita soluciones urgentes, desde Boca avisaron que se tomarán "su tiempo".

La conferencia sorpresiva

A través de una conferencia de prensa de la que participaron el presidente Ameal, Jorge Bermúdez -integrante del polémico Consejo de Fútbol-, Hugo Ibarra, Leandro Gracián y Roberto Pompei, las autoridades de Boca oficializaron que el histórico ex lateral derecho del Xeneize quedará a cargo de la dirección técnica del plantel de la primera división hasta diciembre, mes en el que decidirán si sigue en el cargo o, de lo contrario, a su reemplazante.

Previamente, Juan Román Riquelme había decidió romper el silencio y dialogó algunos minutos con Jorge Rial. "Tenemos 18 meses que bueno...van a molestar bastante, hay que tener paciencia, no pasa nada. Las cosas van bien, tomamos las decisiones que hay que tomar con calma y mucha seguridad, estamos para eso. Después, nada, está clarísimo que han pasado cosas que le están dado de comer a los medios, pero está bien. Se disfruta mucho", había dicho.

Si bien se especulaba que en la conferencia de prensa iban a "aclarar" varios trascendidos que circularon con fuerza en los últimos días, finalmente Ameal destacó que solo iban a hablar del nuevo cuerpo técnico. "Hacemos la presentación del CT que tendrá vigencia desde la fecha hasta el 31 de diciembre. Es decir que no vamos a estar hablando de técnicos ni jugadores que puedan llegar a distintas interpretaciones", sostuvo el mandamás del club.

Y siguió: "Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Ibarra, a Tito Pompei y a Gracian. Estamos muy felices del cuerpo técnico que vamos a tener. Fundamental que ustedes nos ayuden a comunicar y ellos se van a encargar en el campo de juego de lograr el mejor resultado. Apoyamos a este Consejo de Fútbol, a Jorge, a Román. Estamos muy felices de nuestra gente. Hemos logrado muchas cosas y seguramente lograremos muchas más".

De acuerdo con el presidente Xeneize, el club mereció no solo pasar esta última instancia contra el Corinthians, sino que además también había hecho méritos para lograr la pasada clasificación ante Atlético Mineiro. "Desgraciadamente el merecer no alcanza. Merecimos ganar los últimos 2 partidos de la Libertadores, pero ya pasó. Hoy hablamos de nuestro cuerpo técnico", sentenció.

Luego hizo uso de la palabra Ibarra, quien destacó que la decisión de sentar en el banco a Izquierdoz fue simplemente "técnica". "Estoy muy feliz, contento. Quiero muchísimo a este club, me ha dado más de lo que yo pensaba en mi vida. Como jugador dejé todo, hasta la última gota de transpiración, por este club y hoy me toca un desafío muy lindo. ¿La salida de Izquierdoz? Fue una decisión técnica, para eso soy el entrenador. Creí resolver lo mejor para el equipo", dijo.

Y sumó: "Con el Consejo y el presidente hablamos continuamente de fútbol. Tenemos el mejor plantel del fútbol argentino y estamos en el club más grande del mundo. Todo lo que queda por jugar, tenemos que jugarlo para ganar. ​Tomamos un día antes del partido al plantel, estaba golpeado. Ellos saben que en este club no se pueden permitir más días de estar dolidos y lamentándose. Hay que dar vuelta la página rápidamente".

Consultado sobre cómo será su equipo, Ibarra volvió a remarcar que está a cargo del mejor plantel del fútbol argentino y último campeón. "Hablé con los jugadores, claro que lo hice. Esto es día a día. Mucha gente del otro lado tiene particularidades de ver lo que les gusta. La forma de juego lo irá dando el día a día. Estamos convencidos de lo que queremos armar y eso será reflejo del trabajo diario", destacó.

Tanto Ameal como Bermúdez evitaron hablar de los numerosos conflictos que tienen con el plantel actual. Hoy el motivo de la rueda de prensa es la presentación del cuerpo técnico, es una satisfacción para el Consejo de Fútbol.

"Seguramente todo lo futbolístico se contestará en la rueda de prensa del viernes previa al partido. El hincha está feliz por el sentido de pertenencia de cada uno del cuerpo técnico y los acompañaremos para que salgan las cosas bien. Hoy estamos convencidos que ellos (por el cuerpo técnico) tienen las características para hacer un gran trabajo. No nos queremos equivocar. Somos respetuosos con la institución y la decisión hay que tomarla en el tiempo justo y necesario para evitar cualquier error", concluyó.