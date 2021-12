Boca llora y River festeja: Gallardo confirmó que continúa como entrenador por un año más

Sigue. Y como en toda su etapa como director técnico, los hinchas de River festejan. En la tarde del miércoles, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa e informó que continuará como entrenador del club de Núñez por un año más. “Elijo seguir estando un año más en River. Vale la pena”, fue la frase más contundente. Un nuevo dolor de cabeza para Boca.



El misterio se terminó después de que los rumores indicaran que el entrenador le pondría un punto final a su gloriosa etapa en el Millonario. En principio, Gallardo comenzó su alocución: “No tengo mucho para decir. Quería contestar algunas preguntas para no dar vueltas siempre sobre lo mismo. Después de unos días de reflexión, que fueron difíciles, porque no pude cortar la dinámica del día a día. Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar mi continuidad después de siete años y medio, necesitaba pensar. La verdad que no tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando. Es una elección. Merezco seguir estando un año más en River”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y continuó: “No quería que la gente tenga incertidumbre. Yo no tengo palabras de agradecimiento para el hincha. La forma de devolverles eso es renovar mis energías y seguir en el club. A todo el afecto que el hincha me brinda, a todo ese cariño, ésta es la manera de devolver ese afecto y ese amor, tratando de seguir al frente de esta gestión deportiva que es la que realmente me hace feliz”.

Sobre el nuevo plazo en su contrato, Gallardo afirmó: “Hoy mi continuidad será por un año, creo que es lo mejor. Eso será en principio lo que vamos a acordar. No quería anunciar nada el 9, quería que la gente que vaya a festejar, lo haga en paz, lo haga con toda la emoción. Mañana que va a ser el tercer año del festejo de Madrid, tiene que ser una celebración sobre eso, que nada se interponga”.

Además, confesó que recibió propuestas de otras instituciones, se sabe que lo contactaron desde la Selección Uruguaya y del Flamengo de Brasil. En ese sentido, el director técnico relató: "Me han llegado propuestas que no he escuchado, agradecí las posibilidades. Me parecía que tenía mucho valor para mí terminar mi vínculo contractual y a partir de ahí sentirme liberado y tomar la decisión que quisiera. Pero ni siquiera llegué a pensar en eso".

Además, dijo: “Después de Racing, para mí era fácil agarrar a Benjamín e irme a mi casa. Era la mejor manera de finalizar mi vínculo con el club. Pero todo lo que pasó estos días cambiaron las cosas. La buena forma de manejarse de los dirigentes, hizo que yo siga. Mientras tenga la posibilidad de elegir, siempre voy a elegir estar en River”.

Al ser consultado sobre la razón de su decisión, Marcelo dijo: “No sé exactamente qué fue lo que me hizo el click, pero es lo que sentí, porque no tuve mucho tiempo de reflexionar, pero lo sentí de esa manera. Si me preguntaban hace dos semanas, quizá mi respuesta era otra, porque sentía que ya estaba todo resuelto. Pero bueno, lo que sucedió en los últimos días me empujaron a tomar esta determinación”.

Y les dedicó un mensaje emotivo a los hinchas (muchos de ellos fueron a la puerta del River Camp en Ezeiza para recibirlo y celebraron como un gol al escuchar que Gallardo renovaría su contrato en el club): “Nada de lo que pueda yo decir va a tener el significado o el afecto que han brindado todo este tiempo. Lo único que puedo garantizar es compromiso para seguir estando. Los siento muy míos, por eso elijo seguir estando”.



El ex mediocampista de 45 años comenzó su etapa en junio de 2014 y ganó 13 títulos en River, divididos en 407 partidos, con 219 victorias, 107 empates y 81 derrotas, y un impresionante 62,57% de efectividad. Hasta el momento (porque con Gallardo está confirmado que siempre hay más), el entrenador logró dos copas Libertadores (2015 y 2018), una copa Sudamericana (2014), tres Recopas Sudamericanas (2015, 2016 y 2019), una Copa Suruga Bank 2015, tres Copas Argentinas (2016, 2017 y 2019), dos Supercopas Argentinas (2017 y 2019) y una Liga Profesional de Fútbol (2021).