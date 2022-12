Boca y Racing en Abu Dhabi: los xeneixes no quieren que sea oficial y amenazan con “abandonar”

Las hermosas e inolvidables sensaciones que despertó el Mundial de Qatar 2022 siguen en el aire. Sobre todo porque Argentina volvió a levantar la Copa del Mundo y porque lo hizo de la mano de Lionel Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol, quien le puso la ficha que le faltaba a su gran carrera.

De esa manera, el fútbol va regresando en todos los países. Y Argentina también está a punto de transitar ese momento. Pero, a diferencia de otros años, el calendario de 2023 comenzará de una manera muy especial. En la previa del inicio de la Liga Profesional de Fútbol, los últimos dos campeones de Argentina, Boca y Racing, se medirán en una Súper Final en Abu Dhabi.

Hay que recordar que en la última Final que jugaron por el Trofeo de Campeones, Racing ganaba 2 a 1 en el Tiempo Extra, cuando varios jugadores de Boca decidieron “abandonar” el partido y se hicieron expulsar por golpes duros o gestos contra los árbitros. Al final, el resultado fue 3 a 0 porque hubo más de cinco jugadores expulsados en el equipo que dirige Hugo Ibarra, que también vio la roja en ese encuentro, y Racing se consagró campeón de campeones.

Ahora el equipo de Juan Román Riquelme tendrá la posibilidad de tomarse una revancha. El partido en Abu Dhabi por la Copa del SuperCampeón se disputará el 21 de enero. Aunque todavía no hay información oficial, desde la dirigencia de Boca ya comenzaron a hacer reclamos y a dejar trascender diversas amenazas.

Mientras que los futbolistas de ambos equipos ya encararon la pretemporada para ponerse a punto y el mercado de pases sigue abierto de un lado y de otro, la dirigencia del club de la Ribera comenzó la rosca para pedir a los dirigentes que el título en juego no se considere “oficial”. ¿El motivo? Son varios. Y están directamente vinculados a la Final que Boca perdió el 6 de noviembre.

Ese día Racing por 2 a 1 en tiempo suplementario y el árbitro expulsó a Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Frank Fabra, Darío Benedetto, Diego González y Carlos Zambrano. Con el partido suspendido, la Academia de Avellaneda se consagró campeón.

En el caso de los expulsados, todos recibieron una fecha de suspensión, excepto Benedetto, que fue castigado con cuatro fechas por hacer un gesto como que le habían pagado al árbitro y Fabbra, que recibió dos fechas de suspensión. En ese punto, como la Final en Abu Dhabi es oficial para la AFA, Boca no podría contar con todas esas figuras.

Desde el lado de Racing pasaría lo mismo con Johan Carbonero, Carlos Álcaraz y Jonathan Galván, quienes también fueron expulsados durante ese encuentro. Por ese motivo, la dirigencia de Boca con Riquelme a la cabeza elevó sus quejas.

“Esta copa no figuraba en ningún lado, recién ahora nos dieron una posible fecha. A nuestro entender, es un partido que no puede otorgar ningún título”, afirmó un dirigente en off the record. En el caso de que Boca no se presente en la Final, Racing podría enfrentar a Patronato, que fue el último equipo campeón de la Copa Argentina. Por ahora, el Xeneixe disputará la final. Pero nunca se sabe.