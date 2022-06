Carlos Tévez es el nuevo entrenador de Rosario Central y ya hay polémica por su contratación

Messi es de Newell´s y Carlitos de Central. Ya es oficial. Carlos Alberto Tévez (38) es el nuevo director técnico de Rosario Central. Asume luego del fugaz paso de Leandro Somoza, quien estuvo al mando del equipo durante diez partidos. El Apache llega acompañado por Carlos “El Chapa” Retegui, que será su ayudante, y sus tres hermanos: Miguel, Diego y Adrián Tevez. Además, su PF será el ex preparador físico de las inferiores de Boca: Martín Traversi.

El anunció llegó a través de las redes sociales del club rosarino acompañado de un video: “El pueblo es hincha de Central. Bienvenido Carlos Tévez al club más pasional del mundo”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El ex futbolista de Boca firmó por 12 meses y será presentado este martes a las 19 horas en el Salón Centenario del estadio Gigante de Arroyito. Semanas atrás, Ricardo Carloni, vicepresidente de la entidad, había anticipado la contratación: “La Comisión Directiva aceptó la propuesta presentada por el cuerpo técnico de Tévez y ahora avanzamos en la negociación. Hay que traducir todo en lo contractual. La propuesta general e integral que aprobó la comisión directiva es interesante, abarca inferiores, reserva y la parte social”.

La contra de Tévez

Sin embargo, a pesar de la buena prensa de Carloni (a cargo de la Presidencia por la licencia médica del presidente Rodolfo Di Pollina), un grupo opositor formado por 70 socios presentará un recurso de amparo en la Justicia contra la llegada de Carlitos y el empresario que lo representa, Christian Bragarnik.

En diálogo con Télam, el médico Jorge Kohen lo confirmó luego de una asamblea que se llevó a cabo en la Sede Fundacional: "Se va a presentar un recurso de amparo para que se preserve el patrimonio del club, para que se conozca el contrato con Tevez y Bragarnik, y para que se convoque a una asamblea extraordinaria".

En la misma línea, el ex candidato a vicepresidente del club auriazul, Carlos del Frade, aseguró que "medio centenar de personas” se reunieron “para delinear un plan de acción en función a la no privatización definitiva de la institución". Y agregó en la asamblea: “Rosario Central es mucho más que un negocio: no somos una plataforma de negocios ni una cáscara vacía”.

Sus primeros pasos

En contrapartida a la oposición canalla, muchos socios se ilusionaron con la llegada de Tévez y así lo hicieron saber en redes y en cada uno de los micrófonos que ofrecían a los hinchas los programas deportivos.

Y aunque todavía no tuvo su primer entrenamiento como DT, el jugador del pueblo acompañó a su equipo en la derrota por 2 a 0 frente a Vélez en el Estadio Amalfitani. Hoy hablará con la prensa y mañana será su primer día como cabeza de grupo. ¡Good luck, sir Charles!