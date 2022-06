¿Chile o Italia? La FIFA podría eliminar a Ecuador del Mundial de Qatar

El martes 29 de marzo, los goles de Luis Suárez y Federico Valverde hicieron que la historia se volviera a repetir: por segunda ocasión consecutiva, Chile se quedaba afuera del Mundial y debía esperar al menos otros cuatro años (12 en total si se tiene en cuenta que la última copa del mundo que disputó fue en el año 2014) para probar mejor suerte.

Esto era así hasta que "La Roja" decidió reclamar su boleto al mundial de Qatar -que se desarrollará en noviembre- en el escritorio. Y es que de acuerdo a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile, la Selección de Ecuador incumplió las normas durante los encuentros que enfrentaron ambas por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 a causa de algunas irregularidades en la nacionalidad de Byron Castillo.

Se trata de una práctica que parece habitual en Chile, ya que en 2016 logró dos puntos extra en su camino a Rusia 2018 por el caso del boliviano Nelson Cabrera. En aquella oportunidad, las unidades no le alcanzaron y no pudo disputar la Copa del Mundo. En esta oportunidad, los abogados de "La Roja" sostienen que existen las pruebas necesarias para presentar un reclamo contra Ecuador. Y, de hecho, así lo hicieron ante la FIFA.

A través de un comunicado en su portal web institucional, la ANFP había dado a conocer que realizó la denuncia ante el organismo comandado por Gianni Infantino. “Por intermedio del estudio Carlezzo Abogados, enviamos a la Comisión Disciplinaria de FIFA una denuncia contra el jugador Byron David Castillo Segura y la Federación Ecuatoriana de Fútbol, debido al uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad”, señalaron.

Junto a su reclamo al ente que regula el fútbol en todo el mundo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile sumó varias pruebas que demostrarían que Castillo presentó documentos falsos para disputar los dos encuentros que disputó con Ecuador ante Chile: el primero de ellos terminó en igualdad en cero y el segundo finalizó con victoria de los dirigidos por Gustavo Alfaro, 2 a 0 . “Los hechos son demasiado graves y deben ser investigados a fondo", reclamaron.

Byron Castillo juega en el Barcelona de Guayaquil, nació en la ciudad de Tumaco, Colombia, y no en la ciudad de General Villamil Playas, Ecuador. “El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores, sobre todo cuando hablamos de una competición mundial. Debe existir juego limpio dentro y fuera de la cancha”, cierra el comunicado de la ANFP.

Eduardo Carlezzo, contratado por la ANFP para armar la estrategia legal del caso, consideró firmemente que Ecuador será excluido del Mundial de Qatar y que se le otorgará esa plaza a Chile, aunque explicó que el poco tiempo que queda para el inicio del torneo le juega en contra. “Sería escandaloso si FIFA no considera toda esta carga. Llevo 20 años representando casi mil casos en FIFA y pocas veces vi una carga probatoria tan grande", dijo..

Y agregó: "Es mucha cosa. No tengo dudas que tendríamos una decisión favorable a Chile si no estuvieran los grupos sorteados, si esto fuera en enero. Pero pensando en la situación actual, con entradas vendidas, paquetes de viaje, la decisión más fácil es mantener todo como está. Aparentemente no habrá investigación específica al jugador. Él tiene que hablar, es el principal testigo, principal involucrado".

En ese sentido, el jurista hizo principal hincapié en que la FIFA no haya citado a declarar Castillo. "Me preocupa que FIFA no lo haya llamado aunque sea a una audiencia virtual. Debería dar explicaciones. Me preocupa que no se haya convocado. Ecuador solo tiene el habeas dato. Seamos claros. No sé qué más pudo aportar la Federación al proceso. Antes de eso, todos los directivos hablaban de que el habeas data legitimó al jugador", explicó. Además, resaltó que la defensa de Ecuador frente a este asunto es "bastante discutible". "No puede ser. Por eso enfatizo: si es decisión técnica, se tiene que dar a favor de Chile”.

Los argumentos de Chile para frustrar la llegada de Ecuador al Mundial:

“Ese documento para mí es importantísimo y es impresionante lo que hemos conseguido: presento por primera vez el certificado de bautismo de Bayron Javier en Tumaco. 1 de julio de 2022. Ese documento tiene fecha de 25 de noviembre de 1996″.

”Acá está el certificado de matrimonio de los padres. Se puede ver que Olga y Harrison se casaron en Tumaco, vivieron en Tumaco, que el jugador nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco”.

”Debemos irnos a Colombia y el primer documento clave es el documento de partida de Byron. En el ecuatoriano se escribe Byron David y en el colombiano, Bayron Javier. En el colombiano nació en 1995 y en el ecuatoriano nació en 1998. Los padres son los mismos, Olga y Harrison, colombianos. Si una persona tiene los mismos padres serían hermanos. Entonces, la pregunta es si el Byron que está en la selección tiene un hermano que se llame Bayron en Colombia. Porque si lo tiene, se terminó, yo no estaría aquí. Y no, no lo tiene. Tiene una hermana”.

”Hay una diferencia de fecha de nacimiento. El colombiano nació el 95 y el ecuatoriano el 98. ¿Este documento colombiano es falso? De ninguna manera. Nosotros estamos llevando este tema con toda la preocupación posible y hemos investigado a fondo absolutamente todo. El certificado de nacimiento colombiano está validado por la Registraduría Nacional de Colombia. Cualquiera de ustedes podría comprobar que ese documento es válido. Tenemos un certificado de partida colombiano refrendado por la Registraduría de Colombia y un certificado de partida de Ecuador que el órgano máximo de Ecuador lo rechaza. Ahí queda una pregunta que todos se hacen. ¿Es Bayron o Byron?”.

“El certificado del jugador fue gestado en la provincia del Guayas. Pese a que el nació en el 98, el certificado de partida ingresó en los registros informáticos en 2012. ¿Cómo un certificado de partida demora 14 años para ingresar en el sistema? La respuesta está en las investigaciones que hizo la Fiscalía. Se detuvo a varios funcionarios del Registro Civil por adulteración de documentos. Este tema de la falsificación de documentos de jugadores no es novedad en Ecuador. Se conoce eso hace muchos años”.

”No existen las huellas dactilares del jugador Byron Castillo y no sabemos por qué. Eso no es un tema menor cuando se analiza la partida de nacimiento de una persona”.

Los documentos que probarían que Castillo es colombiano

Por otra parte, varios medios europeos dan por hecho que la FIFA fallará a favor del reclamo de Chile y que dejará a los dirigidos por Alfaro afuera del torneo más importante del mundo a nivel selecciones. Según la partida de bautismo y el informe de registro sanitario, Castillo sería colombiano y no ecuatoriano, por lo que esto podría derivar en la descalificación de la Tri por parte de la FIFA.

De acuerdo a lo informado por el diario Marca, con fecha del 1 de junio del 2022, la partida de nacimiento refleja que el jugador fue bautizado el 25 de diciembre de 1996 en la Diócesis de Tumaco (Nariño, Colombia). Además, dicho documento recoge la ceremonia bautismal fue celebrada en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de dicha Diócesis.

El segundo documento relevante corresponde al registro de Byron Castillo en la Sanidad Pública Colombiana. Este documento oficial sostiene que Byron Castillo se encuentra dentro de "la Base de Datos de Afiliados al Sistema de la Seguridad Social en Salud" dentro del Departamento de Nariño, en el municipio de Tumaco. Según la defensa de Chile, el futbolista que es actualmente internacional con Ecuador "disfruta de los beneficios y garantías por ser ciudadano colombiano".

¿Cuándo será el veredicto y qué selecciones podrían reemplazar a Ecuador?

El veredicto final se conocerá el próximo 10 de junio en Zúrich, Suiza. En medio de este panorama, el presidente de Federgolf Franco Chimenti, aseguró que la clasificación podría ser para los italianos en vez de los chilenos. "Hay una posibilidad de que Italia sea rescatada para el Mundial de Qatar 2022, una posibilidad mucho más concreta de lo que todos piensan. Parece que Ecuador usó a un jugador no ecuatoriano que no tenía derecho a jugar. Y por eso podría pagar. Se habla de posibilidad pero hay extremos de que eso suceda", destacó en una entrevista con La política en la pelota en el Parlamento Rai Gr.

Según su postura, la selección que debe reemplazar a Ecuador debería ser Italia por estar mejor ubicada en el ranking FIFA. Sin embargo, la postura de Chile es bastante diferente: ellos también desean la eliminación de Ecuador y, al entregar los puntos de los partidos que jugó Byron Castillo, La Roja ingrese por América del Sur. "Hay una regla de la FIFA que habla de repechaje y el equipo más alto en la clasificación: y este es ciertamente Italia", cerró.