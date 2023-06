Choreo al Lobo, insultos e internas: la AFA echó a Diego Abal, el árbitro del VAR que anuló el gol de Gimnasia

El sábado 27 de mayo ocurrió un hecho que quedará marcado en la historia del fútbol argentino. La falta de respeto por parte del arbitraje hacia los futbolistas, la falta de información siendo profesionales, el mal trabajo realizado y la injusticia hacia Gimnasia de La Plata, de la cual nadie se hace cargo, son las consecuencias de un error que deja en evidencia lo mal que está el nivel de los árbitros en todo lo que conlleva el fútbol.

Sucedió en la fecha 18 de la Liga Profesional, a falta de nueve partidos para que termine la competencia. En el momento justo en que algunos equipos, justamente los protagonistas de este partido, se están jugando la permanencia en Primera División y todo suma, todo sirve para quedarse. En este caso, fue Gimnasia el perjudicado, el que tuvo todo para sumar de a tres puntos, pero la inercia del arbitraje se los sacó.

A las 11 de la mañana comenzó el encuentro entre Gimnasia y Sarmiento. El partido iba 0-0, pero faltando cuatro minutos para que termine, llegó el gol de la polémica. Llegó el suceso que culminó con la desvinculación del árbitro culpable de la injusticia: Diego Abal. Fue el encargado de anular el gol lícito desde el VAR, por cobrar un offside a la salida de un tiro de esquina, el cual es inexistente por el reglamento.

La responsabilidad es de todos. En el terreno de juego además del árbitro principal que era Ariel Penel, había otros tres referís, los cuales ninguno se hizo cargo de haber visto una posición adelantada. Y, en la cabina del VAR, más allá de que el responsable fue Abal, también se encontraban otros dos colegas para revisarlo.

Es por ello que derivó en que Federico Beligoy, el ex árbitro y actual director nacional del arbitraje de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), tome la drástica decisión de expulsar a Diego Abal y de frenar momentáneamente a Penel de su cargo, por lo cual no dirigirá en la fecha que le sigue y hasta nuevo aviso.

El reglamento es claro: si es córner, no es offside. Pero se ve que ellos se olvidaron de leerlo. Porque últimamente, se preocupan más por ser los protagonistas de los partidos, que de cumplir con su trabajo. Porque la pelea de egos que mantienen es tan grande que prefieren competir entre ellos mismos para ver cuál de todos es el mejor, sin importar si el acto que brindan es bueno o malo. O mismo, sin importar el qué dirán. La impunidad es total.

Asimismo, ese no fue el único caso polémico que tuvo el fin de semana. Otro de los árbitros argentinos, en este caso Fernando Espinoza, también dio la nota en lo que fue el encuentro entre Colón y Central Córdoba. Lamentablemente no es novedad para el mundo del fútbol, ya que es el principal en intentar ser protagonista de la peor manera posible: siendo irrespetuoso contra los jugadores y el cuerpo técnico de no importa qué equipo esté jugando.

En este caso, Espinoza fue protagonista tras empujar a Gustavo Canto, jugador del club de Santiago del Estero. Sucedió a los 19 minutos del primer tiempo, cuando Marcelo Benítez se tardó en realizar un lateral, por lo cual el árbitro decidió amonestarlo. Para que esto no suceda, Canto se metió en el medio para frenar al juez y pedirle que no le muestre la tarjeta amarilla porque eso lo condicionaría para el resto el partido sin haber cometido una infracción. De esa manera, Espinoza no tuvo mejor idea, para él, que empujarlo con una mano desde su pecho, con una actitud sumamente prepotente, algo que generó el enojo de todos los que estaban presentes.

Después del partido, el jugador explicó: “Fui a reclamarle y me empujó. Después, me saca amarilla. ¿Qué pasa si yo lo empujo a él? Es roja. Entonces, creo que tiene que dejar de hacer eso. Como jugador, te saca. Me empujó en serio, no me lo esperaba. Capaz no fue tan fuerte pero no me lo esperaba y me sacó afuera de la cancha”.

En simultáneo, al costado de él, se encontraba Fernando Espinoza dirigiéndose hacia su vehículo para marcharse del estadio, lo cual fue consultado por aquella acción y arremetió: “Hay que agarrarle la oreja y tirársela como los niños”, en modo de gracia aunque no lo era. Canto, aprovechó y le consultó públicamente qué pasaba si la situación hubiese sido al revés, si le sacaba tarjeta roja o no, y el árbitro respondió con un contundente no, por lo cual, el jugador de Central Córdoba le contestó “La próxima lo empujo”, generando un mal clima y mala predisposición para el siguiente partido en que se crucen.

Es por esta razón, que Beligoy también decidió suspender a Espinoza durante la fecha 19, por lo cual la AFA no podrá contar ni con Ariel Penel, ni tampoco con Diego Abal.