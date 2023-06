Cómo es por dentro el departamento de 7 palos verdes en el que va a vivir Messi en Miami

Después de la pasividad del Barcelona, Lionel Messi decidió salir del primer plano mundial del fútbol y comenzar a relajarse en los últimos años de su carrera. Sin dudas, la obtención de la Copa del Mundo fue el premio que le faltaba a su exitosa vitrina y por eso, el mejor jugador de la historia decidió cumplir un deseo: vivir en Miami. Por eso aceptó la oferta del Inter Miami y en días se instalará con toda su familia en Estados Unidos.

Esta incursión será muy distinta a lo que ocurrió hace dos años cuando terminó en Paris. No es sorpresiva. Algo que sí sucedió cuando tuvo que firmar con el Paris Saint Germain después de que la directiva del Barcelona le avisara que no tenía chances de renovarle. Y además es decidida por él. Pero el otro punto importante es que su familia ya conoce la ciudad. Algo que no había pasado en Francia.

Durante varios veranos, los Messi se movilizaron a Miami para disfrutar de las playas y el sol. Y desde hace años, Lionel comenzó a adquirir propiedades y negocios de todo tipo. Uno de los pisos más increíbles es el que está ubicado en la zona de Sunny Isles Beach, frente a las hermosas playas de Miami. Se cree que en esa propiedad, Messi se instalará durante los primeros meses en Estados Unidos.

Hace un tiempo, un medio especializado en Real State del sur de la isla de Florida había informado que el lujoso departamento había sido comprado por Messi y Antonela Roccuzzo por la suma de 7,3 millones de dólares en la imponente torre Regalia. De acuerdo con la nota, La Pulga compró todo el piso nueve del edificio a través de Celromalina LLC, una sociedad aparentemente ligada a su familia, tras haber comprado otro departamento en la Porsche Design Tower a tan solo 10 cuadras de ahí.

La propiedad del astro tiene un tamaño total de 984.8 metros cuadrados, con cuatro habitaciones, cuatro baños "gigantes", y uno pequeño, y una terraza con vista al mar de 473.8 metros cuadrados. El departamento, como no podía ser de otra manera, está completamente amueblado, cuenta con extensa cocina con una espectacular vista al mar, una bodega para albergar mil botellas y un comedor con espacio para 10 personas.

La torre Regalia es una de las más lujosas de Miami, con seis piletas, una sala de spa, cabañas para los huéspedes, gimnasio, un salón de yoga, sala de juegos para los niños, cocina con chef profesional, una barra de champagne y una bodega. El otro piso que compró es en el lujoso edificio Porsche, en Sunny Isles, por alrededor de 8 millones de dólares.

Esa torre cuenta con exclusivos amenities, como por ejemplo un ascensor especial para llegar con el auto al interior del departamento llamado Dezervator. Se trata de un edificio que fue inaugurado en 2017 y llevó tres años de construcción y 400 millones de dólares de inversión. También tiene seguridad durante 24 horas; un lobby con restaurant que cuenta con lockers de vino para cada residente; otro lobby con bar, una pantalla gigante y una gran chimenea.

Cada departamento tiene sus propios beneficios: garage privado en la propia unidad; pileta propia y cocina de verano en una terraza; inodoros inteligentes con funciones de bidet integradas; ascensor privado que lleva directamente a la residencia; ventanales del suelo al techo que permiten tener las mejores vistas; y chimenea a gas en el living.