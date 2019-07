Con Agüero y sin Di María: Argentina repetirá equipo ante Brasil ( por primera vez en 3 años)

A pesar del flojo nivel que mostró el equipo ante Colombia y Paraguay, el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, encontró el equipo "ideal" ante Venezuela y, según señaló en su última conferencia de prensa, no hará cambios para enfrentar este martes al anfitrión Brasil por la semifinal de la Copa América.



El plantel realizó el último entrenamiento de cara al duelo con la verdeamarelha y si bien el cuerpo técnico analizó rearmar el tridente de ataque con el ingreso de Ángel di María en lugar de Sergio Agüero, finalmente Scaloni optó por mantener a los once que lograron de forma merecida acceder a esta instancia de la copa.

"Sólo confirmo al ´Kun´ Agüero, el resto no hay ninguno confirmado, ni Messi. No tenemos a los jugadores para meternos atrás. No somos de dar indicaciones para que se metan atrás. Se sufre cuando el rival tiene la pelota. Nosotros nunca fuimos superados en posesión", remarcó el DT, cuya permanencia depende de cómo termine este partido.

Y agregó: "Sería lo ideal hacer un gol de entrada, si hacemos un gol cuanto antes, mejor. Nuestra idea es salir a buscar el resultado desde el minuto uno. Tenemos que hacernos respetar en un estadio donde va a haber mayoría de brasileros".

En Belo Horizonte, la albiceleste se entrenó en el predio de Cruzeiro, ya que el local se adueñó del complejo Cidade do Galo, propiedad de Atlético Mineiro, que fue la casa del seleccionado nacional durante el Mundial de 2014.

Allí, el entrenador ensayó con la misma alineación que, el pasado miércoles, derrotó 2-0 a Venezuela en el estadio Maracaná con goles de Lautaro Martínez y Giovani Lo Celso en los cuartos de final. La única duda surgida sin demasiado sustento durante la jornada fue la inclusión de Ángel Di María por Sergio Agüero, para mutar a un sistema 4-4-2, con "Fideo" como volante externo por derecha y Rodrigo De Paul más por adentro.



Sin embargo, Scaloni decidió apostar por los mismos once que superaron a Venezuela: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez.



En caso de confirmarse, Scaloni cortará una larga racha que arrastra el seleccionado sin poder repetir el mismo equipo de un partido a otro. La última vez que sucedió fue con Gerardo Martino al frente del equipo en la Copa América Centenario de 2016 en Estados Unidos.



El "Tata" repitió formación en las dos primeras fechas ante Chile y Panamá, respectivamente, y para la tercera presentación frente a Bolivia la cambió para el ingreso de Lionel Messi, quien había sido preservado en dichos partidos por una molestia muscular.



Luego pasaron 40 partidos que incluyeron el final del proceso de Martino, los ciclos completos de Edgardo Bauza (2014-16) y Jorge Sampaoli (2017-2018) y los primeros partidos de Scaloni, quien primero asumió como interino y luego fue ratificado en el cargo.

Los últimos antecedentes en Copa América no son favorables para Argentina ya que fueron las finales perdidas en las ediciones 2004, en Perú, y 2007, en Venezuela. A 12 años de aquella definición en Maracaibo hay protagonistas que se repiten en ambos lados y estarán el martes en el Mineirao.



El lateral Dani Alves, quien jugaba entonces en Sevilla, de España, ingresó por Elano promediando el primer tiempo, y en el segundo cerró la goleada por 3-0 que coronó al equipo conducido por Dunga. Del lado argentino, el único jugador que se repite es Lionel Messi. Pero en aquel plantel también estuvieron Roberto Ayala, autor de un gol en contra, y Pablo Aimar, ambos integrantes del cuerpo técnico de Scaloni.

El "Ratón" Ayala también fue titular y capitán del equipo dirigido por Marcelo Bielsa en la increíble final que se escapó en Lima, Perú, tras estar arriba 2-0 y perder por tiros penales. Las estadísticas favorecen al dueño de casa: Brasil jamás perdió por Copa América jugando como local y la Selección Argentina jamás le ganó a Brasil de visitante .