Con la ilusión intacta: ¿Qué necesita la Selección en el Mundial femenino para clasificar a octavos?

Cuando parecía que el sueño se había terminado y que las jugadoras de Sudáfrica se iban a imponer en el resultado, Sophie Braun, con un feroz remate cargado de ilusiones que se clavó en el ángulo, guió a sus compañeras hacia la remontada. Tan solo cinco minutos después, con un seleccionado argentino envalentonado por haber conseguido el tan ansiado descuento, llegó al empate gracias a un certero cabezazo de Romina Núñez y ponía de rodillas a sus rivales.

Desafortunadamente, la Selección Argentina de Fútbol Femenino no pudo lograr su primera victoria en un mundial y se mantiene expectante por lo que pueda llegar a ocurrir en la última fecha del Grupo G del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. La tarea no será nada sencilla, ya que el conjunto dirigido por Germán Portanova cerrará la primera fase ante Suecia, uno de los combinados candidatos al título, el próximo miércoles 2 de agosto a las 4 AM.

¿Qué debe ocurrir para que la albiceleste alcance los octavos de final por primera vez en su historia? El conjunto argentino quedó último, al igual que Sudáfrica (un punto), pero con un gol a favor menos, debido a que la Argentina perdió 1-0 ante Italia en el debut tras el gol de Cristiana Girelli. Si gana Italia en su presentación ante Suecia, Argentina estará obligada a vencer a Suecia para pasar de fase.

Además, deberá aguardar que Sudáfrica no supere a la Azzurra por una mayor diferencia de gol en la última jornada. El panorama más complicado llega si Suecia vence a Italia, ya que en la tercera fecha las argentinas deberán ganar y esperar que las italianas no consigan un buen resultado ante Sudáfrica, ya que si ganan no las podrán alcanzar.

Finalmente si Italia y Suecia empatan, la Selección Argentina estará obligada a vencer a su rival y esperar por ver lo que ocurre entre las europeas y las africanas. Argentina remontó una desventaja de dos goles, logró igualar ante Sudáfrica 2 a 2 en su segunda presentación en el estadio Forsyth Barr en la ciudad neozelandesa de Dunedin. y, de todas formas, mantiene las chances de clasificarse para los octavos de final del certamen.

Los tantos de Argentina fueron marcados por Sophie Braun (29m. ST) y Romina Núñez (34m. ST); mientras que las sudafricanas habían sacado dos goles de ventaja gracias a Linda Motlhalo (30m. PT) y Thembi Kgatlana (20m. ST). Argentina, con el ingreso de la cordobesa Paulina Gramaglia por Romina Núñez desde el inicio, salió a buscar el arco rival de entrada con un equipo sudafricano replegado y atento para darles la pelota a sus delanteras rápidas.

En especial Hildah Magaia (que le había hecho un gol a Suecia) y Thembi Kgatlana.. Gramaglia, que también impuso velocidad por la banda derecha, tuvo una de las primeras claras frente al arco pero la cortó bien Bongeka Gamede. Mayorga cerró bien un intento de Thembi Kgatlana frente a Vanina Correa, pero a los 30 minutos llegó el primer gol del partido y fue de la sudafricana Linda Motlhalo tras el chequeo del VAR luego de que la juez de línea sancionara offside.

Argentina intentó y tuvo más la pelota en la primera mitad, pero las campeonas de África impusieron su velocidad en el contraataque y complicaron a la defensa. Mayorga tuvo que cortar y fue amonestada, por lo que se perderá el partido ante Suecia por acumulación de dos amarillas. Sobre el final del primer tiempo, Kgatlana estuvo muy cerca de poner el 2-0 al ganarla entre dos defensoras argentinas y rematar apenas por arriba del arco de Correa. Y también Motlhalo probó desde afuera del área y su tiro pasó muy cerca. Portanova dispuso dos cambios para el segundo tiempo, sacó a Falfán y Benítez y entraron Julieta Cruz de lateral derecha (para que Sophie Braun pasara al mediocampo) y Romina Núñez.

Gol de Sophie Braun

Una pérdida de pelota casi deriva en el 2-0 cuando Seoposenwe hizo una gran corrida por la derecha y asistió a Kgatlana, que no pudo empujarla. En este estadio de Dunedin, donde alguna vez tocaron Elton John, Kendrik Lamar y Ed Sheeran, ahora la toca Estefanía Banini y Argentina trata de levantar el 0-1. Yamila Rodríguez reemplazó a Gramaglia a los 13 minutos del segundo tiempo y Argentina siguió intentando con poca puntería hasta que las sudafricanas volvieron a pegar. Cometti perdió la pelota en el área con Seoposenwe y Kgatlana la mandó a la red.

Gol de Romina Núñez

Pro cuando las ilusiones de las chicas parecían esfumarse, llegó el golazo de Sophie Braun, la nacida en Estados Unidos de mamá argentina, desde afuera del área para el descuento. Minutos despues, Romina Núñez, de cabeza, puso el 2-2 que hizo delirar a las tribunas del Forsyth Barr. El equipo de Portanova tendrá su tercer y último partido de la fase de grupos el 2 de agosto, a las 4 horas argentina, ante Suecia.