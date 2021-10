Conmoción: falleció un jugador de rugby que quedó con muerte cerebral tras un golpe

Un terrible hecho sucedió este sábado en el club Hurling, donde un jugador de rugby quedó con muerte cerebral tras un golpe en la cabeza que recibió durante un partido. Se trata de Lucas Pierazzoli, de 28 años.

El jugador formaba parte del equipo de la Primera B (tercera categoría de la URBA) de Hurling, y por lo que se pudo reconstruir, chocó su cabeza contra la de un rival en el duelo frente a SITAS, por lo que debió ser trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde especificaron que tenía muerte cerebral.

Quienes vieron el partido explicaron que el choque se produjo cuando solo quedaban cinco minutos para el final y el golpe le causó un paro cardiorrespiratorio. Según trascendió, Pierazzoli quedó tendido en el piso tras participar de un ruck en la última jugada del partido ante SITAS, y al ver que no se levantaba, los médicos de ambos clubes lo auxiliaron de inmediato, le hicieron reanimación y lograron sacarlo de la situación de paro. Luego lo trasladaron al Hospital Posadas.

Según informó el diario Olé, Pierazzoli estuvo desmayado durante 40 minutos y tras reanimarlo con RCP lo pudieron trasladar en una ambulancia. Al llegar al lugar se comprobó que tenía algunas vértebras fracturadas y la médula muy comprometida, por lo que quedó conectado a un respirador artificial.

Por la tarde, muchos conocidos del joven difundieron a través de las redes sociales una cadena de oración por Pierazzoli, en busca de un milagro, ante el complejo cuadro que afrontaba. Sin embargo, durante el domingo se confirmó su fallecimiento.

El papá del jugador, a quien todos conocen en el ambiente como Billy, publicó un sentido mensaje en su cuenta de Facebook: "Hoy se me fue uno de los cinco, Lucas, el fana de Racing, siempre con su buzo. Se fue en su salsa, jugando su deporte, rodeado de cientos de amigos. No hay palabras, no hay razones, solo las cosas pasan. Lo voy a extrañar mucho, pero también sé que tengo que estar para los otros cuatro. Lo recordaremos con alegría, sabiendo que de arriba nos va a cuidar. ¡Te amaré por siempre, Lucas!".

“La Unión Argentina de Rugby despide con profundo dolor a Lucas Pierazzoli, jugador de primera división del club Hurling. Nuestra institución acompaña a los familiares, amigos y seres queridos en este triste momento”, expresaron desde la UAR. Y agregaron: “Recordamos a Lucas del mismo modo que lo hicieron quienes tuvieron la fortuna de conocerlo: como un amante del rugby que disfrutaba del deporte cada día, reconocido dentro y fuera del campo de juego, tanto por sus compañeros como sus ocasionales adversarios deportivos”.

No es la primera vez que en un partido de rugby se produce un choque que termina en tragedia. El caso hizo recordar al jugador de CUBA Juan Cruz Migliore, quien murió a los 20 años tras recibir un golpe en un partido ante San Fernando, en 2008.