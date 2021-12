Conmovido y entre lágrimas, el Kun anunció su retiro del fútbol: "Se trata de mi salud"

Con la mirada agachada y al borde de la lágrima, Sergio Kun Agüero brindó esta mañana una conferencia de prensa en la que anunció que dejará el fútbol profesional debido a un problema de salud que le detectaron en las últimas semanas.

Casi sin poder hablar, el deportista contó a la prensa que la decisión la tomó hace 10 días, cuando los médicos que lo tratan le dijeron que lo mejor era parar. “Lo venía procesando y cuando me llamaron y me dijeron que no iba a poder seguir jugando tardé unos días más en procesarlo. Igual tenía esperanzas, pero cuando pensaba en frío sabía que tenía que decir ‘basta’”, reveló.

El anuncio se hizo en un sector del Camp Nou, y cuando pudo finalmente hablar, el Kun le agradeció al club donde se formó, Independiente, y luego al Atlético de Madrid, el City y al Barcelona.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Agradezco también a todos los hinchas de los clubes donde jugué y a la selección argentina, que es lo que más amo. Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperara en mi nueva vida pero tengo gente que me quiere y me desea lo mejor”, sostuvo.

Según dijo, hizo todo lo posible para ver si podía seguir jugando, pero se dio cuenta que no había chances cuando los médicos le pidieron que abandonara. "Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había muchas. Es un momento muy duro, pero estoy convencido por la decisión que tome ya que se trata de mi salud”, dijo respecto a la arritmia cardíaca que le detectaron hace un poco más de un mes mientras disputaba un partido y notó que le faltaba el aire.

“Estoy muy orgulloso por mi carrera y muy feliz, siempre he soñado jugar al fútbol desde los cinco años, cuando toqué una pelota. Menos mal que me pasó ahora y no antes", se sinceró el jugador. Además, le agradeció a su familia y su pareja por acompañarlo y estar presentes en este momento, quizás uno de los más difíciles de su vida.

A modo de reflexión, el Kun también dijo que cumplió su sueño de haber jugado en primera división y en Europa, y que a pesar de este retiro involuntario, está feliz con la carrera que pudo construir.

Antes de la conferencia, medios españoles ya habían anunciado que era muy probable el retiro del futbolista, y luego los rumores empezaron a sonar con mucha más fuerza cuando el Barcelona convocó para hoy a la rueda de prensa.

Agüero había firmado dos años de contrato con la entidad catalana, pero tuvo que retirarse durante el partido frente al Alavés, el pasado 30 de octubre. Ese día, mientras estaba en la cancha, se tomó el cuello en pleno partido y, tras dar indicios de dificultades para respirar, fue atendido por los médicos del equipo que lo obligaron a retirarse del encuentro. Los estudios detectaron una arritmia cardíaca, que es una afección en el corazón que puede ser moderada o severa y ocurre cuando los impulsos eléctricos que coordinan los latidos no funcionan correctamente.