Y otra locura más y van…. Marcelo Bielsa fue el gran protagonista del domingo y se convirtió en tendencia mundial en las redes sociales por una insólita orden que les dio a los jugadores del Leeds, el equipo donde trabaja como técnico.

Durante el encuentro contra el Aston Villa, por la fecha 45 de la Championship inglesa, el rosarino le pidió a sus jugadores que se dejaran convertir un gol luego de una jugada polémica en la que su equipo se había puesto en ventaja. ¿Fair play o una locura más del DT?

The most controversial goal of the season, bar NONE! 😲



Leeds United score whilst Aston Villa's Jonathan Kodjia is down injured 🤕

A mass brawl kicks off! 👊

Anwar El Ghazi gets sent off 🔴 pic.twitter.com/BHbLhr2uGb