"Cuando lo toqué ya estaba frío": el amigo que encontró a "Acero" Cali reveló las agitadas últimas horas del luchador

El carismático excampeón de kickboxing Acero Cali fue encontrado este domingo sin vida dentro de la habitación de un hotel de Santa Rosa, en La Pampa, y la autopsia determinó que el deportista tenía serios problemas cardíacos. Tras el terrible hecho, en las últimas horas un amigo íntimo del entrenador y promotor de peleas reveló que fue él mismo quien lo encontró sin vida, y que hasta lo vio descompensado horas antes, sin saber que había fallecido.

Se trata de Enrique Ricci, el Tano, integrante del equipo de la empresa Chino Maidana Promotions, quien durante este fin de semana compartió habitación con Acero Cali. "Yo le dije que bajara un cambio con los problemitas que tuvo de salud", contó sobre su amigo, a quien ya habían tenido que ponerle varios stents por algunos problemas coronarios.

Sobre el día de su muerte, el Tano recordó haber visto a Acero durante madrugada, más precisamente a las tres de la mañana, mandando textos desde su teléfono celular. Sin embargo, más tarde lo vio como si estuviera dormido, al menos eso creyó él, y por eso lo dejo descansar, sin saber que había fallecido.

"Lo vi en una posición como si estuviera durmiendo intensamente. Nunca pude haber pensado que en ese momento estaba fallecido. Le dije ‘buen día’ y no me contestó. Pensé que estaba cansado, recién volvía de Miami, la camioneta, la ruta... Era una máquina de laburar, pensé que estaba cansado”, lamentó Ricci en una charla con Telenueve, junto al periodista especializado en boxeo Alejo Rivera.

Un rato después, el Tano volvió a la habitación y se encontró con el mismo escenario. "Subo a la pieza con un par de guantes que habían traído y le digo ‘George, te están esperando’. Pero no lo miré, sólo dejé los guantes arriba de la cama y me fui. Al rato le mandé un mensaje preguntando si se había despertado, pero tampoco me contestó”, recordó.

Como Acero tenía un reunión a las 9 de la mañana y ya eran las 9,45, Ricci empezó a preocuparse, y por eso subió de nuevo a la habitación para despertarlo. "Entro a la pieza para despertarlo para desayunar. Me acerco bien al lado de él como para zamarrearlo y despertarlo. Pero me acerqué y me di cuenta de que algo estaba mal porque tenía un ojo cerrado y otro medio abierto", confesó muy dolido.

"La verdad es que es una sensación que no la viví nunca y menos con un amigo. Cuando lo toco lo siento frío y salí gritando por los pasillos en busca de un médico. Llamaron a la ambulancia y a los dos minutos llegó la policía”, agregó sobre ese terrible momento.

Tras conocerse la muerte de Cali, el médico forense Juan Carlos Toulousse, que participa de la autopsia del ex campeón de kickboxing, estableció que padecía una “cardiomiopatía hipertrófica” (que significa un corazón agrandado) y que ello, sumado a los cuatro stents que tenía, fue lo que desencadenó el infarto fatal.

Como CEO de la firma "Chino Maidana Promotions", Cali había viajado la semana pasada a los Estados Unidos y tenía activa participación en la organización de peleas de boxeo en el interior del país, que eran transmitidas por televisión abierta.