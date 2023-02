¡Cuiden a la Pulga! Jorge Messi y el hermano de Lio activaron el operativo contra el Barca

Resultaría extraño pensar que algo en la carrera de Lionel Messi podría estar fuera de lugar debido a su humildad y el respeto que lo caracteriza. Sin embargo, en el lapso de siete días, su padre y su hermano se encargaron de dejar en claro que el futbolista no volverá al FC Barcelona, club donde vivió los primeros 16 años de su carrera y que, tal y como él mismo confesó, es su "hogar" pese a la conflictiva desvinculación que lo llevó a desembarcar en el PSG.

En el marco de las negociaciones con el PSG, Jorge Messi, padre y agente del astro argentino, fue sorprendido por la prensa española que lo encontró en dicho país y le consultó por la posibilidad de que regresara al club que lo vio crecer: “No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça”.

El portal Sport de españa encontró al padre de Messi en el aeropuerto El Prat de Cataluña y la pregunta era obligada: ¿volverá alguna vez a jugar para el club? “No se dan las condiciones. No hemos hablado con Laporta y no hay oferta”, descartó de inmediato.

Cabe destacar que hace un año y medio, en el marco de la despedida del campeón mundial, Joan Laporta Estruch, presidente del club español, fue el foco de críticas y agresiones en las redes sociales, ya que según trascendió fue por él que Lionel se fue.

Esto fue con el motivo de las “negociaciones económicas” que no pudieron darse, ya que en su momento se filtró la información de que el Barcelona no le ofrecía a Lionel un presupuesto apto y acorde al deportista, motivo que lo llevó a dirigirse al PSG. Esta información, la cual no parecía estar comprobada ni chequeada con Messi, la reprodujo su hermano Matías, quien fue agresivo y descalificativo para con Laporta.

“Tengo un recorte pegado en mi casa donde nacimos y uno del diario Sport dice ‘Messi debería volver a Barcelona’. Entonces yo abajo subtitulé, ‘ja ja ja’. No vamos a volvemos y si volvemos, vamos a hacer una buena limpieza, entre ellos, echar a Joan Laporta... Desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona”, afirmó Matías Messi en su último stream de Twitch.

Como era de esperarse, esto generó fuertes repercusiones en sus espectadores, quienes lo acusaron de “embarrarle la carrera” y “perjudicar” a su hermano. Por este motivo el hermano de Lionel tuvo que salir a pedir disculpas y retractarse por sus dichos. En sus disculpas dijo que para su familia Barcelona es su segundo hogar y que siente un cariño esperar por la afición del conjunto culé que recibió, y le dió un gran lugar a su hermano.

Por último, y no menos importante, cabe recordar que en el 2018 un ex empleado de la Fundación Messi denunció a Jorge y a Lionel por evasión fiscal. Esto estaba enlazado con trasfondos y movimientos económicos que hacía el padre del jugador, y que lo mandaron directo al estrado. Ambos fueron condenados por la Justicia española a prisión, pero por la falta de antecedentes penales y el poco tiempo otorgado, ambos pudieron sobrepasar esta situación.