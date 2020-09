Dará inicio la nueva edición de la Bundesliga

Apuestas Bundesliga 2020 – 2021 El próximo día 18 de septiembre de 2020 la máxima competición del fútbol alemán en donde participarán los mejores 18 equipos. Estos 18 equipos se encuentran divididos entre los 15 mejores equipos de la edición anterior, los dos mejores equipos de la 2. Bundesliga 2019 – 2020, así como el ganador de los play-offs de ascenso y descenso entre el puesto 16 de la Bundesliga y el puesto 3 de la 2. Bundesliga. Hay que recordar que la 2. Bundesliga es la segunda división del fútbol alemán.

Equipos Bundesliga 2020 – 2021 Una vez que se llevaron a cabo todos los partidos pendientes estos son los 18 equipos que participaran en esta nueva edición de la Bundesliga: Arminia Bielefeld, Augsburgo, Bayer Leverkusen, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Colonia, Eintracht Fráncfort, Friburgo, Hertha de Berlín, Hoffenheim, Maguncia 05, RB Leipzig, Schalke 04, Stuttgart, Unión Berlín, Werder Bremen, Wolfsburgo. Apuestas Bundesliga Es por ello que no hay mejor momento que este para comenzar a planear todas tus apuestas y así obtener grandes premios, y para ello te bridaremos algunos datos que sin duda te serán de gran ayuda a la hora de elegir cual será el equipo ganador en cada partido.

En primera instancia el equipo que más títulos ha ganado en la Bundesliga es el F. C. Bayern, que hasta el momento lleva 29 campeonatos, 10 subcampeonatos, y un tercer lugar. E incluso desde 2013 el F. C. Bayern no ha perdido ni un solo campeonato, sin embargo, en cada partido siempre puede haber grandes sorpresas, por lo cual no hay que descuidar ni un solo juego para tomar las mejores decisiones a la hora de realizar las apuestas Bundesliga. El segundo equipo que más títulos ha logrado es el B. V. Borussia con 5 campeonatos, 7 subcampeonatos, y 6 terceros lugares.

En el lugar número tres se encuentra el Borussia Mönchengladbach, que tiene 5 campeonatos, 2 subcampeonatos, y 6 terceros lugares. Por supuesto, cualquier equipo puede dar la gran campanada de ganarle al F. C. Bayern no solo en el o los encuentros entre ellos, sino en el campeonato en general, y es que eso es precisamente lo más hermoso del fútbol, que siempre puede haber una sorpresa, tal y como alguna vez se diera en la Eurocopa del 2004 cuando Grecia se coronó campeón ante todos los pronósticos ganándole a Portugal, el equipo anfitrión del torneo. Los Clásicos de la Bundesliga Si bien en la Bundesliga no existen los clásicos como tal hay partidos que literalmente paralizan a todo el país cuando se realizan. Uno de ellos es el partido en donde se enfrentan el Bayern Múnich y el Werder Bremen, pero sin duda el que más acapara los reflectores es el partido entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Otros partidos que se pueden considerar como clásicos en la Bundesliga son el del Schalke contra el Borussia Dortmund, y el del Bayern de Múnich contra el Hamburgo. Como era de esperarse en 3 de estos clásicos aparece el equipo más galardonado de la Bundesliga, el Bayern Múnich, también conocido como el F. C. Bayern. Todo parece indicar que el F. C. Bayern será el campeón en el torneo 2020 – 2021, ¿crees que así sea?