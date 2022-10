De esas copas, no: Cardona dio positivo de alcoholemia y sumó un nuevo escándalo en su turbia carrera

El último miércoles Racing Club ganó uno de los partidos más importantes del campeonato, al vencer a Atlético Tucumán y alcanzarlo en la segunda posición de la Liga Profesional de Fútbol que lidera Boca Juniors. Durante el encuentro donde el equipo de Avellaneda dominó por completo el desarrollo y el resultado, hubo algunas perlitas que quedaron para el recuerdo y las dos tienen al mismo protagonista: el colombiano Edwin Cardona.

Es que el mediocampista tuvo un cruce con la joven promesa Carlos Jonás Alcaraz, cuando ingresó para patear un tiro libre a pedido de un integrante del cuerpo técnico de Fernando Gago. El juvenil no sólo no le permitió hacerse cargo de la pelota parada, sino que lo dijo sin taparse la boca para que no queden dudas de lo que estaba ocurriendo. Encima, al ex Boca lo silbaron desde la popular local, por su flojo rendimiento y estado físico.

La especulación de que todas estas discusiones y problemas golpearon fuerte en la vida de Cardona, ganó fuerza cuando cerca de las 00:00 de ayer -a tan sólo pocas horas del partido- le retuvieron su vehículo y su licencia de conducir en un control de alcoholemia en Macacha Güemes y Juana Manso (Puerto Madero), luego de dar positivo con una cantidad 1,81 g/l en sangre.

La noticia impactó en el mundo Racing y generó que comiencen los rumores sobre una posible salida del integrante de la Selección Colombiana de Fútbol, ya que la noticia de que haya más que triplicado el límite de lo permitido por la ley, se podría transformar en la gota que rebalse el vaso de la relación entre los hinchas y el futbolista.

Además, el largo historial de escándalos con el que cuenta el especialista en tiros libres, tanto en su paso previo en Boca, como en otros lugares donde se desempeñó en su profesión, lo ponen en una situación más que complicada de cara a su futuro con el equipo de Avellaneda.

Trayectoria

Antes de irse de Boca el año pasado, Cardona tuvo un cruce con el entonces técnico del equipo, Sebastián Battaglia, quien decidió marginarlo del plantel luego de que concurriese a la concentración en estado de ebriedad. El entrenador había habilitado que sus jugadores puedan liberarse desde las 12 del mediodía hasta las 22, hora en la cual tenían que volver al hotel.

Durante esas horas, tanto él como su compatriota Sebastián Villa no volvieron a sus hogares, sino que se fueron a un bar de Puerto Madero y luego a un departamento que su compañero tiene en el barrio, en donde habrían realizado una extensa fiesta con chicas y alcohol. Según quienes los vieron llegar a la concentración a las 21:45, su estado era deplorable.

Esto se conoció enseguida en el mundo Boca y fue parte de lo que preparó su salida del equipo de la mitad más uno. Pero no fue lo más grave en el historial de escándalos de Cardona.

Abuso

En diciembre de 2018, tanto él como sus compatriotas Wilmar Barrios y Frank Fabra, fueron sobreseídos en una causa por abuso sexual, por los hechos sucedidos en enero de ese año, cuando dos bailarinas peruanas los denunciaron ante la Prefectura Naval Argentina por las situaciones de abuso y de violencia física que sufrieron cuando se encontraron con ellos.

A la hora del proceso, tanto a él como a Fabra los imputaron como cómplices, ya que los maltratos habían sido cometidos por Barrios. Lo más curioso del caso es que hasta existieron audios reclamándole a las mujeres que se solucione todo el tema sin que se filtre públicamente, y eso no modificó el fallo judicial.