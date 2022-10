De la indignante pregunta a Villa a la doble camiseta de Wanda: las perlitas de la definición del torneo

El Obelisco, como casi siempre, se convirtió una vez más en el escenario de un nuevo festejo de la hinchada de Boca: volvió a "pintarse de azul y oro" con una multitud que rodeó el monumento histórico y se extendió por todo el país para hacerse eco de las celebraciones por la 73ra. estrella del xeneize. Pero mientras que las banderas auriazules cubrían el territorio porteño, las redes sociales estallaban de euforia, enojo y críticas.

Villa, el centro de las críticas por sus denuncias por violencia de género

Casi como viene ocurriendo últimamente, Twitter explotó de furia cuando el micrófono del cronista de ESPN se acercó a Sebastián Villa, autor de un verdadero golazo que le permitió a Boca acariciar el título e investigado por ejercer Violencia de Género sobre su ex pareja, Daniela Cortés, y por "abuso sexual" en una causa que le inició Tamara Doldán, quien denunció que el jugador colombiano la violó en un country de Canning en junio de 2021.

Y es que una vez finalizado el encuentro, las cámaras se posaron en el polémico futbolista, aunque lo que verdaderamente ofendió a los internautas fue la desagradable pregunta que el periodista de ESPN le hizo en su afán por elogiarlo: "Metiste un tiro libre impresionante, ¿cuándo decidiste pegarle?", fue la consulta del cronista a un futbolista que cosecha innumerables causas por violencia de género y que en cada programa deportivo prefieren obviar.

El extremo izquierdo colombiano consideró que "es un título especial" el obtenido con la coronación de su equipo en el torneo de la LPF, a raíz de "sensaciones encontradas padecidas durante el año". "Es un título especial para mí porque sufrí una fuerte lesión y se dijeron cosas sobre mí que hicieron sufrir a mi familia, cuando yo sé que no son verdad", refirió Villa, el clara referencia a sus conflictos judiciales por "violación" y violencia de género.

Respecto de ese tiro libre que puso en ventaja al conjunto de la Ribera en forma transitoria, ejecutado de una manera excepcional, dijo: "Le pegué seco a la pelota y sabía que iba a entrar en el ángulo". "Cuando vi entrar la pelota en el arco, cerré los ojos y sentí como que me desmayaba, porque no lo podía creer. Y me tiré al piso inmediatamente mientras mis compañeros se volcaban sobre mi", sentenció Villa.

Los hinchas de Boca tiraron botellas de Fernet (sin la coca) al micro de Independiente

Otra "perlita" -por llamarlo de alguna manera- que ocurrió en medio de los festejos del Boca campeón y que repercutió con fuerza en las redes sociales fue la salvaje agresión que sufrió el micro que trasladaba a los jugadores de Independiente de regreso a Avellaneda. Un grupo de hinchas de Boca lanzaron botellas de fernet (sin abrir, insólito, y sin la coca) contra las ventanillas del micro, lo que causó que estallaran contra los futbolistas.

El lamentable episodio violento se viralizó a consecuencia de la publicación que realizó el arquero suplente de Independiente, el uruguayo Renzo Bacchia, a través de sus cuentas de redes sociales, en las que exhibió la imagen de una de las botellas arrojadas, de una conocida marca de fernet, rodeada de los vidrios rotos de la ventanilla, que quedaron en la butaca que él mismo ocupaba.

Copetti, el centro de las críticas del hincha de Racing

A raíz de la inusual caída de Racing ante River, un hincha de La Academia decidió volcar su frustración, enojo y bronca desmedida contra Enzo Copetti, a quien se lo acusa de no haber tenido "el coraje" de patear el penal que en definitiva erró el ignoto Jonathan Galván. “Tuvieron todo para ganarlo y no quisieron ganarlo”, le gritó mientras el delantero se retirada del Cilindro.

Sin inmutarse, el futbolista siguió su camino y hasta se tomó algunas fotos con otros hinchas que valoraron su esfuerzo y lo alentaron, aunque este fanático de La Acadé siguió: “No quisieron ser campeones”. Cabe remarcar que el goleador fue blanco de muchos memes y críticas debido a que semanas atrás había afirmado, luego de la victoria ante Atlético Tucumán por 2 a 0, que Racing iba a consagrarse al final de torneo, algo que lógicamente no ocurrió.

Wanda no se decide ni por la camiseta

Los festejos de Boca se multiplicaron alrededor de todo el país, pero el más llamativa de las celebraciones fue la de Wanda Nara. Y es que a pesar de ser una reconocida hincha de River, la (¿ex?) esposa de Mauro Icardi se puso la casaca del xeneize y celebró la nueva estrella del club. “Gallina siempre, pero tengo una parte azul y amarilla. Felicidades”, publicó en su cuenta de Instagram junto a una postal luciendo la "azul y oro".

Como no podía ser de otra manera, el posteo no tardó en viralizarse y cientos de usuarios cuestionaron a la empresaria por ser “doble camiseta”. Además, no faltaron memes y comentarios con mucho ingenio.

Galván, de villano en Racing a héroe de Boca: ¿Es hincha xeneize?

Racing tuvo en sus manos a minutos del final el tan anhelado título. Igualaba contra River y le habían otorgado un muy polémico penal. Fue Jonathan Galván el encargado de patearlo, luego de quitarle la pelota y la responsabilidad a Gabriel Hauche. Pero su tiro fue contenido por Franco Armani y luego Borja marcó el 2 a 1 que terminó dinamitando la ilusión de Racing.

Minutos después del encuentro se conoció un video del futbolista que erró el penal clave, donde expresa ser hincha del Xeneize unos meses atrás. "Vamos Boca", lanzó al final. ¿Y ahora?