¡De Paul no va al Mundial! La causa judicial que hace peligrar la Scaloneta

Rodrigo De Paul bien podría cantar por estas horas aquel himno infantil para aquellos que crecieron en los noventas y rezaba "fue culpa mía", pero en este caso no por "haber pateado mal". Y es que, pese a su impecable rendimiento en la Scaloneta, el juicio por la cuota alimentaria con su ex mujer, Camila Homs, podría obligar a Lionel Scaloni a dejarlo fuera del equipo para cumplir con el reglamento de la FIFA.

"Para ir a Qatar lo que no tenés que tener es ninguna denuncia penal, ninguna condena pendiente. Por ejemplo, sobre algo de género. Es lo que marca el reglamento de la FIFA", reconoció el "Chiqui" Tapia en una entrevista con Urbana Play.

Como es de público conocimiento, el futbolista no llegó a un acuerdo judicial con la madre de sus hijos y ahora será la Justicia quien establezca la cuota alimentaria que deberá abonar por la manutención de sus dos hijos: Francesca (3) y Bautista (1).

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Creo que están iniciando el divorcio. Hasta que la Justicia determine cuál es la cuota alimentaria que corresponde, falta. No creo que ningún padre se niegue a darle a sus hijos lo que corresponde. Lo conozco a Rodrigo", intentó suavizar el presidente de la AFA.

Incómodo por la pregunta, Tapia procuró no pronunciarse sobre el escándalo mediático que se desató después de que Homs lo acusara en los medios de haberle sido infiel con Tini Stoessel (su actual novia) cuando ella aún estaba embarazada de su segundo hijo.

"Son temas personales. Los dos son grandes. Conozco a Camila y lo conozco a él. Por el bien de sus hijos, sé que se va a arreglar de la mejor manera. Lo conozco bastante a Rodrigo, también a su ex señora, sé la clase de personas que son".

La advertencia de Scaloni a De Paul: "Dejate de joder, que quedan cuatro meses para el Mundial"

Después de que el futbolista instruyera a sus abogados para que soliciten una medida cautelar que le ponga un freno a la publicación en medios de comunicación de cualquier detalle de su vida privada, se supo el motivo detrás de su desesperado intento por ponerle fin al escándalo mediático.

"¿Por qué De Paul hizo esto antes de viajar a Europa? Fue porque recibió un mensaje de su entrenador, y no del Atlético Madrid, sino de Scaloni", reveló la periodista de espectáculos Mariana Brey.

El tono no habría sido muy amistoso y el enojo vendría por partida doble, no sólo por la repercusión que genera cada una de sus decisiones sentimentales. "Rodrigo fue a jugar un partido de fútbol con sus amigos del barrio, al colegio en donde estudió. A Scaloni no le gustó que trascendieran esas imágenes. Tampoco le gustó a Scaloni que se esté hablando todos los días de De Paul", sumó.

¿Cuál habría sido el mensaje que el futbolista recibió por parte del director técnico de la Scaloneta? "¡Faltan cuatro meses para el Mundial y aparecés todos los días en los medios por temas personales. Dejate de joder con todo lo mediático". Cortito y al pie,