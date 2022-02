De Pique a Falcao y Musso, los futbolistas escrachados por sus dotes no futbolísticas

Juan Musso, arquero de la Selección argentina y de Atalanta Bergamasca Calcio, de Italia, fue el protagonista de un blooper insólito en las redes sociales. El ex Racing publicó en las historias de Instagram una postal dedicada a su novia en la que, además de globos en forma de corazones, por error, se lo vio desnudo por el reflejo de un espejo. Al darse cuenta, borró la imagen y volvió a publicar la foto "correcta", esta vez vestido con una remera y un pantalón.

Claro está, los internautas no tardaron en hacer capturas de la foto "errónea" y el posteo del arquero no tardó en hacerse viral cosechando todo tipo de burlas y memes referidos a su gran porte. Pero Musso no es el púnico futbolista que fue tildado de “bultero” en este último tiempo y se suma a una lista que tiene como protagonistas a Ramón "Wanchope" Ábila, Gerard Piqué y Falcao, entre otros.

En 2018, el ex Huracán despertó la curiosidad de muchos cuando accedió a sacarse algunas fotos con Carolina “Pampita” Ardohain, quien por entonces había visitado La Bombonera para conducir un evento de una marca de relojes. Luego de cumplir con su trabajo, la modelo retrató el momento acompañada por los futbolistas xeneizes y publicó las postales en sus redes sociales.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Fue entonces que los internautas se preguntaron por qué en una de las imágenes el delantero salía sujetándose sus partes bajas con ambas manos. Pero la respuesta estaba en otra de las fotos que había subido la bella morocha a su cuenta de Instagram, donde se podía observar el supuesto gran atributo de Wanchope que generó cierta envidia entre sus compañeros.

Con el short característico de la indumentaria de Boca, al atacante cordobés se le pudo ver su importante “paquete”, por llamarlo de alguna manera, que incomodó y entusiasmó a más de uno. Si bien podría ser obra del efecto de la luz y la sombra en el pantalón, lo cierto es que muchos internautas se dieron cuenta de la abultada entrepierna del jugador. En 2015, el diario británico Daily Mirror publicó una llamativa foto de Radamel Falcao García.

Al colombiano se lo podía ver paseando en joggineta negra y vistosas zapatillas deportivas de color rosa por las calles de Manchester. Pero no fueron el tono de sus zapatillas las que llamaron la atención, sino la abultada entrepierna que exhibió con orgullo durante su paseo.

Bajo los hashtag de #Eltigredefalcao, #Falcao, #Tigre Falcao, la imagen dio vueltas al mundo a partir de las redes sociales haciendo lugar a especulaciones varias y a encendidos debates como, por ejemplo, si se trataban de las “llaves” de su casa o su teléfono celular. Claramente, no se trataba de ninguno de esos objetos.

Pero Falcao no es el primer futbolista al que los paparazzi atrapan con su virilidad a flor de piel. El caso del “piquetón” de Gerard Piqué recorrió los distintos medios de comunicación cuando en abril de 2011 fue a buscar, durante la madrugada, a su por mujer, Shakira, al aeropuerto de El Prat. Allí, los fotógrafos captaron la alegría con la que el jugador la recibió.

Mientras que en estos tres casos muchos aseguran que se trata de un juego óptico, la aparición de Marcos Rojo a esta lista busca desterrar este tipo de suspicacias. Hace 7 años, el defensor que milita actualmente en Boca posó junto a sus ex compañeros de Selección, Gonzalo “Pipita” Higuaín y Ezequiel Garay mientras concentraba para los compromisos del seleccionado argentino.

La foto desapareció de la cuenta de Instagram del ex jugador de Estudiantes en cuestión de minutos. Es que se nota algo que se parece mucho a una erección que sobresale de su short de fútbol. Una posible reacción física vaya a saberse qué la estímulo