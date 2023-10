De ser opción de sede a anfitrión ambulante: el contundente ninguneo de la FIFA a Argentina

De intentar ser sede del Mundial 2030 a tener sólo el partido inaugural (y ni siquiera eso ya que ese honor lo tendrá de Uruguay) en el país. Con un comunicado que confirma las noticias por la mitad porque mientras desde Conmebol aseguran y prometen, desde FIFA aún no están del todo otorgados los permisos, el día miércoles arrancó con una novedad de último momento que deja más dudas que certezas: Argentina, Uruguay y Paraguay serán "invitados" en la Copa del Mundo para realizar sus respectivos debuts cada uno en su país. El resto de la competencia se jugará en Portugal, Marruecos y España.

Según lo que detalló Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en el Mundial del año 2030 participarán 48 equipos y se jugarán 104 partidos. La pregunta principal es ¿En dónde? Y la respuesta es que serán nada más ni nada menos tres sedes. pero otros tres países invitados para comenzar la competencia. Las reglas no están del todo claras pero lo que se confirmó es que Argentina, que había pedido ser sede, jugará su partido inaugural en Buenos Aires y así también lo hará Uruguay y Paraguay en sus respectivas ciudades. El resto de la competencia, se disputará en Europa, continente que albergará casi la totalidad certamen.

El partido inaugural del Mundial será en el Estadio Centenario de Montevideo, de Uruguay, en conmemoración a la primera Copa del Mundo disputada que fue en el año 1930 y en ese mismo lugar. Luego se jugará en Paraguay y Argentina, con sedes aún a confirmar. Aun así, indicaron que lo más probable es que sea en Buenos Aires y el estadio “Más Monumental” es el que pica en punta por el gran historial que posee. Con estos comunicados, son más las dudas que las respuestas. En primer lugar ¿Por qué se juegan sólo los partidos inaugurales y no toda la competencia en Sudamérica? Y en segundo lugar, la pregunta es: ¿Los seis países están clasificados automáticamente como lo hace el o los anfitriones del Mundial?

Lo cierto es que hasta ahora, poco se pudo saber de aquello. Lo que sí notificaron es que, a pesar de haber dado esta cantidad de noticias, falta que FIFA, que es quien organiza el Mundial, de las órdenes de cómo se jugará, cómo se dividirá y principalmente si los seis anfitriones están clasificados. Por el momento, lo que informaron es que buscarán que sea una Copa del Mundo “ambulante” que se pueda distribuir por distintos países.

Al mediodía se realizó una conferencia de prensa en la sede de la Conmebol para dar a conocer más detalles de la competencia y en ella estuvieron presentes Domínguez; Robert Harrison, presidente del fútbol de Paraguay; Claudio Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Fútbol e Ignacio Alonso, de Uruguay.

En la misma, Harrison confirmó la gran duda que se tenía hasta el momento: qué pasará con los anfitriones. “El evento se originará en Sudamérica y luego se trasladará a España, Portugal y Marruecos. Las tres federaciones (inaugurales) ya están clasificadas”. Aunque, quedó demostrado que todo está colgando de una ilusión porque por el momento, en el comunicado que lanzó FIFA sólo habla de clasificados los que son verdaderamente sedes: España, Portugal y Marruecos.

De los otros tres países, todavía falta la votación. El presidente de la Conmebol fue quien encabezó la conferencia y dijo: “Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino (FIFA), quiero agradecer al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo, que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”.

En cuanto al formato, explicó: “El Centenario comienza así, en el estadio Centenario. Antes celebraremos el aniversario tanto en Uruguay, Argentina y Paraguay. Van a ser tres partidos inaugurales, va a empezar con Uruguay y la FIFA va a dar más detalles de cómo sería en Argentina y Paraguay”. Aun así, aclaró que desde FIFA deberán trabajar para poder llevarlo a cabo y confirmar que los países están preparados para dicho acontecimiento. “La decisión está tomada, pero FIFA tiene que hacer todo el trabajo para que las ciudades y los países cumplan con las necesidades y requisitos para ser sede de un Mundial”.

Y agregó: “Más detalles va a dar la propia FIFA, pero es un hecho histórico y Conmebol está feliz. Lógicamente la organización dará más detalles. Saben lo que peleamos por ser sede, y lo logramos. Los detalles se darán en tiempo y forma como corresponde”.

“Hoy los Mundiales al ser tan grandes exigen muchísima inversión. En ese sentido hubiésemos estado inhibidos de este proyecto. No obstante, lo logramos. Se va a comenzar el Mundial del 2030 en Uruguay, se va a inaugurar también en Argentina y Paraguay. Y de aquí vamos a Europa, donde se van a jugar los otros partidos y la final. Unimos tres continentes. Van a ser tres fiestas, vamos a encargarnos para que sean inolvidables. No hay ningún estadio que el Centenario (Uruguay) para el fútbol en el mundo, es el estadio más icónico y que está vigente. Se va a volver a jugar en Argentina que no tiene un Mundial desde el 78. Y por primera vez en la historia en el Paraguay. Esto es lo que se acordó”, detalló.

Asimismo, Chiqui Tapia aclaró que Argentina será sede del Mundial sin tener que “invertir” y que recurrirán al ministro de Economía para poder realizar los trámites administrativos para que todo salga de la mejor manera. “Las estructuras ya las tienen. En un momento difícil que vive todo, pero sobre todas las cosas nuestro país. Ponernos a trabajar cada uno con los mandatarios, nosotros con nuestro Ministro de Economía para que realice los trámites administrativos que tenemos que tener para cuando llegue el momento poder confirmar y ratificar que vamos a ser sede del Mundial 2030”, expresó.

Minutos más tarde, FIFA lanzó un comunicado confirmando la noticia pero sin entrar en detalles. “La candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España es la única candidata para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2030. Celebración del centenario y juegos conmemorativos se realizarán en Uruguay, Argentina y Paraguay”.

"En 2030 la Copa Mundial de la FIFA unirá tres continentes y seis países, invitando al mundo entero a la celebración de este hermoso juego. El consejo de la FIFA acordó por unanimidad que la única candidatura será la de Marruecos, Portugal y España, que albergarán el evento en 2030 y se clasificarán automáticamente. Además, habiendo tenido en cuenta el contexto histórico de la primera Copa Mundial de la FIFA, el Consejo acordó que tres países sudamericanos (Uruguay, Argentina y Paraguay) organizarán cada uno un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2030".