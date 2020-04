De Villa a Centurión: la larga lista de jugadores que fueron denunciados por violencia de género durante su paso por Boca

Ni siquiera la última obtención del título local o el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández el pasado 20 de marzo le trae paz a Boca.

Durante las últimas horas del lunes, las redes sociales estallaron con la denuncia pública por violencia de género que Daniela Cortés le hizo a su pareja, Sebastián Villa, figura del equipo Xeneize y pieza fundamental en el equipo que le arrebató el título a River,

La modelo publicó un dramático relato de la violencia que sufre y sufrió a manos del futbolista colombiano, advirtió que tanto ella como su familia reciben amenazas y aseguró: “Perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó, hay amenazas y todo diciendo que me va dañar mi vida y la de mi familia, llamando a personas malas que trabajan en mi ciudad, haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro”.

Esto motivó a Boca como institución a lanzar un fuerte comunicado en el que reafirma su "compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género".

"El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan", dice el escrito.

Y agrega: "Desde ya, el club se pone a disposición de la Justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género".

Desde la llegada de Jorge Ameal como presidente del club, se hizo lugar al Departamento de Inclusión e Igualdad presidido por Adriana Bravo, con el que se busca combatir la violencia en todos sus aspectos, así también como incluir el respeto y solidaridad por el otro. Sin embargo, este no es el primer futbolista en ser acusado por violencia de género durante su paso por el club de la Ribera. Y lista es larga.

Agustín Rossi

Allá por enero de 2017, el ex arquero de Boca, hoy en Lanús, Agustín Rossi, estuvo en el centro de todas las miradas luego que se descubriera que su ex pareja lo denunció por violencia de género en 2016.

En octubre de aquel año, Barbie Segovia, quien fue novia de Rossi, decidió revelar en Facebook todo lo que había vivido al lado del jugador de fútbol. "Perdoname; te juro que es la última vez. Ayudame; me puse muy nervioso. Si me denuncias me arruinas la carrera; sólo le pegue a mi mamá cuando era chico", esa fueron algunas de las frases que le dijo a Barbie su ex pareja ante los golpes.

La víctima llegó a revelar: "Tengo miedo de la Justicia que tiene este país, porque al haber hecho la denuncia en la comisaría de City Bell (La Plata), me respondieron: 'Vos sabés que esto es difícil porque es jugador de acá'".

También hizo copia de algunos chats que mantuvo con él, donde Rossi llega a admitir que le pegó. "Te das cuenta, metés cosas que me pasaron a mí hace cinco años para intentar ocultar todas las veces que me pegaste vos a mí, ¡y eso no lo va a tapar nada!", le dijo la joven.

A lo que Rossi, muy seguro de sí mismo, respondió: "Yo admito que te pegué, admití vos que siempre empezaste vos poniéndote nerviosa. Pero esas cosas de cinco años son parte de su vida y no estás bien, aceptalo".

A raíz de esta denuncia, al arquero se le trabó el ingreso a la Major League Soocer, donde a principios de 2018 un grupo de simpatizantes de Minnesota United FC organizó manifestaciones de repudio a la contratación de Rossi a raíz de la denuncia en su contra.

"Wonderwall es sinónimo de un entorno inclusivo y dinámico para que los fanáticos apoyen a Minnesota United FC. Recientemente, MNUFC se ha relacionado con Agustín Rossi, a quien una ex novia le impuso acusaciones de violencia doméstica. Instamos a MNUFC a que reconsidere esta posible transferencia, ya que este comportamiento es inaceptable y no es bienvenido en nuestra comunidad", decía el comunicado.

Ricardo Centurión

Los escándalos y Ricardo Centurión parecen ir de la mano. También en 2017, su ex pareja, Melisa Tozzi, decidió denunciarlo en la Comisaria de la Mujer de Quilmes por lesiones y amenazas. Aquella denuncia detallaba que el 17 de mayo de ese año, el jugador llegó a su casa alcoholizado y la tomó del cuello agrediéndola físicamente. "Siempre vas a ser mía", le habría dicho mientras la sujetaba del cuello.

Tras un año en pareja, y según la denuncia, Tozzi habría descubierto una infidelidad del jugador en octubre de 2016, por lo que al enfrentarlo este decidió agredirla físicamente por primera vez. En ese momento, la mujer no radicó ninguna presentación judicial, pero decidió alejarse del futbolista.

El último episodio de violencia ocurrió el sábado 20 de mayo de 2017. Según la denuncia, Centurión se había presentado en el boliche Enigma, donde trabajaba Tozzi, y la golpeó. A partir de esta última agresión, continúo molestándola a través de mensajes de texto y llamadas reiteradas.

Melisa Tozzi (30).Está radicando Denuncia en la comisaría de la mujer en Quilmes. Denuncia al jugador de Boca Centurión @placaroja pic.twitter.com/j832LFtJhi — Marcelo Brunwald (@marcelobrunwald) May 23, 2017

Es por esta razón que la mujer presentó una denuncia penal por agresiones, amenazas y violencia de género. En aquella oportunidad, el fiscal de la causa, Fabián Alarcón, había decretado la “seguridad inmediata” para la denunciante.

Wilmar Barrios, Frank Fabra y Edwin Cardona

En 2018 la denuncia a los jugadores de Boca, Wilmar Barrios, Frank Fabra y Edwin Cardona, por abuso sexual, amenazas y lesiones leves fue el corolario de una noche violenta en la cual habrían terminado intimidando con un arma blanca a dos mujeres.

Según había quedado registrado ante la Justicia, los jugadores participaron de una fiesta en un hotel de Buenos Aires, en la que ambos se alcoholizaron y persiguieron a varias mujeres mientras las intimidaban con armas blancas.

Como si fuera poco, se conoció el audio en el que Cardona intenta negociar con una de las denunciantes para frenar la denuncia. "¿Cuánto pide usted, pues, cuánto quiere?", se lo escucha decir al colombiano en un audio registrado en una de las llamadas que le hizo a la joven que aseguró no conocer.

Sobre lo ocurrido, el enganche sostuvo: “Nosotros nos estábamos cortando el pelo. Es el peluquero de toda la vida, él puede atestiguar que no ocurrió nada. Quiero llegar al fondo de esto ya que es muy extraño todo lo que salió. Nunca en mi vida tomé un cuchillo".

Las dos bailarinas de nacionalidad peruana denunciaron que fueron invitadas al hotel por un peluquero, de origen colombiano. Las denunciantes estuvieron presentes aquel sábado 13 de enero de 2018 por la noche en el lugar y también fueron invitadas al otro día, el domingo 14.

Las mujeres hicieron una denuncia ante la Prefectura Naval Argentina en la que señalaron que sufrieron situaciones de abuso y de violencia física por parte de los jugadores.

Sin embargo, en febrero de 2019 la jueza de instrucción María Alejandra Provítola, ex secretaria del fiscal federal Carlos Stornelli, dictó el sobreseimiento de los tres jugadores tras un año de investigación. Así, rechazó los pedidos para que sean indagados y para que se les prohíba la salida del país.