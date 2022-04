Declaró la novia de Salvio y apuntó contra su ex: "Lo llamó y le dijo 'sacá a la puta del departamento' "

Hace ya algunos días que Magalí Aravena, ex pareja de Eduardo Toto Salvio, denunció al jugador de Boca y padre de sus hijos por atropellarla en Puerto Madero con su auto. El hecho sucedió cuando el xeneize estaba cocinando hamburguesas con Sol Rinaldi, su novia actual, quién declaró en la causa y señaló a Aravena como responsable de la situación. "Ella ( Aravena) lo amenazó, se subió al capot del auto y tuvo una reacción violenta", explicó.

La ex esposa de Salvio hace una semana fue al departamento que antes compartían, ya que que se habían separado hacìa poco tiempo, tras 10 años de pareja. No obstante, cuando llegó encontró en el auto al jugador junto a su nueva novia e intentó frenarlo. Ahí fue entonces donde, según lo que él dijo, el mediocampista de Boca quiso evitar la pelea y al avanzar con su auto, la atropelló. Como Rinaldi estuvo en el lugar, la fanática del equipo de la ribera dio su testimonio ante la Justicia y acusó a la ex mujer de Salvio.

Rinaldi señaló que permaneció en el departamento y subió a su perfil de redes sociales, precisamente Instagram, una imagen de su novio cocinando: “A los cinco minutos Salvio recibió el llamado (de Magalí Aravena) y se fue a hablar a un baño, como a los 30 minutos apareció blanco y dijo que se tenían que ir”, sentenció la joven. Fue en ese momento que ella se dio cuenta que algo no andaba bien: “Magalí le dijo que saque a la puta del departamento, refiriéndose a mí, y que iba a caer con los nenes". Leer mas “Quisiste matar a la mamá de tus hijos”: el chat entre Salvio y su ex tras la denuncia Leer mas Toto Salvio fue denunciado por su mujer: la atropelló luego de encontrarlo con otra chica Sol aseguró que ella no entendía lo que estaba pasando y afirmó que el jugador le expresó que Aravena lo estaba amenazado. Por esta razón, decidieron abandonar el apartamento. En Puerto Madero, la joven estaba en compañía de su prima quién al momento en que arribó la mamá de los hijos de Salvio estaba sentada como acompañante del jugador. Sobre la continuidad de los hechos sucedidos en la parte de afuera de Madero, la joven dijo: “Fui a mi auto para irme a mi casa, pero llegó mi prima, desesperada, y me contó que apareció de frente Magalí y se subió al capot (del auto de Salvio) y que empezó a pisar el vidrio y que decía… ‘Salí solcito, vení acá'”. Rinaldi comentó que su prima se quedó en el auto mientras Magalí le seguía gritando y la intentaba agarrar. Por otra parte, aseveró que Salvio dijo que su exmujer lo amenazó con el fútbol y los hijos y que ella sabía que él estaba hablando por teléfono, pero que nunca pensó que lo estaba amenazando "sino que era una pelea y nada más", tras lo cual se preocupó después porque vio muy asustado a Salvio.