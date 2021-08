Del llanto de la arquera, al "no importa el color" de la medalla: Las Leonas post final

A pesar del esfuerzo y la garra, este viernes Las Leonas cayeron 3-1 ante los Países Bajos en la final del hockey femenino de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y se quedaron con la medalla plateada.

Si bien la mayoría del tiempo el partido estuvo equilibrado, y de hecho todos los cuartos terminaron sin goles, el segundo tuvo los cuatro tantos y fue en el que los Países Bajos hizo la diferencia con un arma que administra a la perfección: los córner cortos.

Con un tanto de Frederique Matla y dos de Caia van Maasakker el conjunto europeo sacó una gran diferencia en apenas seis minutos, lo que generó un clima tenso para las argentinas. Sobre el final de ese segundo cuarto, Agustína Gorzelany, también en una jugada de córner corto, marcó el descuento y volvió a meter en partido a la selección argentina. Sin embargo, eso no fue suficiente, y el equipo terminó perdiendo.

Tras el pitido final, Carlos Retegui, el entrenador de las chicas, solo tuvo palabras de orgullo para con las jóvenes y se manifestó muy contento de haber llegado hasta la final.

"No hay ningún reproche. El equipo jugó a ganar, jugó muy bien, con una convicción enorme. Las felicitamos, estamos orgullosos de este equipo, recontra humilde, perfil bajo. Como dijo Sofi Maccari, el ego quedó en Buenos Aires para que el equipo sea mucho más fuerte. Es un orgullo enorme",dijo el Chapa en diálogo con TyC Sports.

A su vez, definió a Países Bajos como "el mejor equipo del mundo" y los felicitó. "Es como jugar contra Estados Unidos en el básquet. Hicimos un partido peleado", dijo. Y añadió: "Ellos aprovechan situaciones. Tienen una efectividad altísima en los corners. Creo que hicimos un gran partido. Estoy sumamente orgulloso de este equipo, lo único que tengo es gratitud para estas jugadoras y para toda la gente en Argentina".

Luego del final también se vio el llanto desconsolado de la arquera Belén Succi, quien resultó muy afectada por los goles que le hicieron.

La arquera de 35 años, inmediatamente después de que finalizó el encuentro, se quebró y quedó sentada en el arco llorando desconsoladamente, mientras sus compañeras, una por una, fueron a abrazarla y a dedicarle unas palabras.

Aunque ella no habló todavía del retiro, es posible que este sea su último torneo y su tristeza se deba a que piensa dejar el seleccionado, sobre todo porque en 2016 ya consideró la idea.

Por su parte, emocionada, Agustina Albertario habló de la medalla de plata que consiguieron, después de un año duro en el que se estrenaron en pandemia.

"Es difícil disfrutar porque es un torneo que no te deja pensar, si perdés te tenés que recuperar rápido, pero nosotras somos unas privilegiadas de estar acá, muy pocos tienen esa chance. No me importa el color, esta medalla es una locura y ahora hay que disfrutarla, pasar tiempo con el equipo y mañana ya estaremos subiendo al avión para volver a casa", sostuvo.