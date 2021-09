Del diálogo secreto de Messi, al policía de civil armado de Bolsonaro y el papelón de la Conmebol

La grave denuncia de Lionel Scaloni tras la suspensión del partido

El partido se suspendió y ahora será la FIFA quien determine a quién se le asignarán los puntos del encuentro. "Vengo para que se entere nuestro país lo que ha sucedido. La verdad es que me pone muy triste, aquí no busco ningún culpable; pero es muy triste lo que acaba de suceder. Sobre todo porque, si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacerlo. Tenía que haber sido una fiesta para todos, este es uno de los mejores partidos del mundo y termina así".

"Me gustaría que la gente en la Argentina entienda que en este caso como entrenador tengo que defender a mis jugadores si entra gente diciendo que se los quiere llevar o deportar. En este caso, a nosotros nadie nos avisó que no podían jugar el partido. El delegado de la Conmebol me dijo que nos fuéramos al vestuario y eso hicimos. No tengo mucho más para decir. Es muy triste. En este caso, somos los damnificados porque queríamos jugar el partido. Los jugadores de Brasil también querían jugarlo", resaltó el director técnico en diálogo con TyC.