Del sueño de "tener una nena" a su nueva vida en Miami: la entrevista de Migue Granados a Messi

Un Lionel Messi cómodo, desestructurado, hablando de sus hijos, de la admiración que tiene por Antonela Roccuzzo, cómo son sus días en Miami, a qué hora comienza su rutina y a qué hora finaliza, sus momentos de intimidad, sus amistades más confiables y su futuro deportivo, fue todo lo que se habló y vivió en la entrevista que le brindó a Migue Granados. Un viaje sin fin para conocer un poco más, a uno de los máximos ídolos de Argentina.

Messi se convirtió en una de las personas más queridas en el país pero que menos se sabe sobre su intimidad, más allá de ver y conocer detalles cuando trascienden videos que muestran lo justo y necesario: videos de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, jugando al fútbol o haciendo travesuras, vacaciones en familia, imágenes de entrenamientos, y no mucho más. Aun así, a la hora de hablar sentado en un sillón en medio del living de su hogar, no tuvo problemas en comentar un poco más. Entre ello, sus ganas de volver a ser padre. “Queremos una nena”, afirmó.

A la hora de conocer un poco más sobre su relación con Antonela, sus muecas y gestos dieron a entender que lo íntimo y sexual es lo que más vergüenza le da. Aun así, pudo contar que en su rutina, se dejan ciertos espacios para compartir solo mientras los hijos están o en el colegio, o en los entrenamientos deportivos. “Yo vuelvo de entrenar al mediodía y almorzamos solos. Después aprovechamos para dormir la siesta, mirar series y a la noche cuando los nenes se duermen también tenemos nuestro espacio para nosotros dos”, comentó.

Dentro de su día a día y la rutina que mantienen desde que debieron mudarse a Estados Unidos para que él juegue en el Inter de Miami, detalló: “Nos levantamos a las siete con los nenes, yo me pongo el despertador todas las noches, desayunamos, hago tostadas, generalmente comen tostadas con chocolatada, los llevamos a la escuela, a veces los llevo y otras veces no y después me voy al entrenamiento que es temprano por el calor que hace”.

¿Messi tiene determinados permisos solamente por ser él? Es y será una de las máximas preguntas que se harán muchos de los argentinos y así lo describió: “en el club hay que cumplir horarios y si no los cumplís hay multa y todo. Yo siempre llego a horario, nunca llego tarde y no pasa por la multa, sino por el hecho de llegar tarde y quedar mal con tus compañeros”.

En cuanto a su rutina luego de los entrenamientos, indicó: “Llego a casa cerca de la una del mediodía, comemos con Antonela solos y después de ahí vamos a dormir la siesta. Nos ponemos algo en la televisión, siempre son series, películas o lo que pinte, y a las tres vamos a buscar al colegio a los chicos y los llevamos al entrenamiento que empezaron a jugar en el club hace poco. En realidad íbamos a ir a otra escuelita que está un poco más lejos, pero desde el club me dijeron que podían jugar ahí. A los tres les encanta, es que ellos crecieron con esto y desde que nacieron vieron fútbol. Es muy cómodo que ellos entrenen en el Inter también porque están en el mismo lugar que estoy yo entonces ya conozco quienes y donde están”.

Una de las mayores virtudes que demuestra el oriundo de Rosario sin dudas es lo presente que está con sus hijos, aun sabiendo la cantidad de compromisos que tiene por delante. “Creo que soy buen padre, que estoy, que intento involucrarle a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito. Intento seguir la línea que me dieron a mí y sí; yo siempre dije, soy como soy por lo que aprendí de chico, por mis viejos, el club donde crecí, por los valores del Barcelona que son muy importantes y marcados”, manifestó.

Dentro de esos valores, se hizo cargo que ser “hijo de…” tampoco es una tarea fácil para los suyos, que saben que pueden tener dentro de lo que esté a su alcance por la edad, la mayor parte de cosas que quisieran. Aun así, Messi dio detalles de lo que les inculcó para que no se lleven por delante el hecho de vivir en otra realidad. “Thiago fue al que más le inculcamos de chico, porque es el más grande, el tema de los caprichos y el poder tener todo. Los hermanos fueron siguiendo la línea de él y soy sincero, no tengo ese problema. Es como que la tienen clara en ese sentido y creo que mucho tiene que ver Thiago por cómo es”.

Y continuó: “Son diferentes personalidades la de los tres, quizás Thiago no tiene nada que ver con eso de la canchereada, pero por ejemplo, el otro día fueron a jugar a su primer partido y va a entrar Thiago y ni te mira desde afuera, pero va a entrar Mateo y te mira, te saluda, aplaude. Son diferentes. El chiquito (Ciro) también es terrible pero todavía se está definiendo. Si tengo que decir uno, pero pobre, lo mato siempre, pero Matu es el bardero se podría decir”.

Respecto a sus personalidades, aseguró: “A Thiago le cuesta mucho más hablar conmigo. Con Antonela tiene más confianza en contarle las cosas, ella es muy buena madre, la admiro. Y la verdad que ella pasa las 24 horas con ellos, yo estoy menos tiempo por viajes, partidos, Selección, nos vamos un mes, dos meses y ella está todo el día. Yo me he quedado todo el día con los tres y te la regalo. Mateo lo tenes que parar porque te cuenta todo y no para, habla un montón y Ciro es más reservado. Habla, cuenta, pero no cuenta de él, habla de los demás”. Y ante eso, agregó que le gustaría agrandar la familia pero que por el momento no lo están buscando hacer. “Me gustaría tener un bebé. No estamos en la búsqueda, pero me gustaría ver si llega la nena”, planteó.

“A la noche, ahora que van al cole, a las nueve a más tardar ya están durmiendo y ese es el momento que tenemos con Antonela que quedamos ahí tranquilos. Comemos temprano y vamos temprano a ver televisión y eso.

En los momentos donde aprovecha para tener su rato de descanso con Antonela, aseguró que son mayormente cuando los chicos se duermen y que esos mismos los utilizan principalmente para ver la televisión y usar los celulares. “Usamos mucho el celular, boludeo bastante. En Whatsapp no soy de usar stickers, soy bastante cortado. No mando audios ni nada. Prefiero mensajes y llamadas. Y en las redes sociales no doy muchos likes ni comento muchas publicaciones porque después sale en todos lados cualquier boludez que pongo. No dejo de hacer cosas pero algunas cosas prefiero evitar de hacer porque sé lo que viene después”.

¿Cómo es Messi dentro de su casa? Fue una de las preguntas donde indagó Granados, y a partir de ello, le consultó sobre diferentes objetos y situaciones las cuales debería afrontar y de qué manera sabe o no resolverlas. “En mi casa sé dónde está el disyuntor, pero levanto la térmica y chau si se corta la luz. No me pidas más. Taladro no sé usar. Tema de inodoro lo puedo arreglar si se rompe la mochila. Y sobre salir de noche por emergencia, nunca tuve que salir a comprar de madrugada por si alguno de los chicos se enferma porque Antonela siempre está en todos los detalles y va con pastillas para todos lados”.

Asimismo, habló acerca de lo que fue su paso por el Paris Saint Germain, siendo el único lugar en el cual fue insultado y silbado por primera vez en su vida. “Lo de PSG se dio así. No fue como esperaba, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo y si tenía que ser, fue. Era entendible lo que pasó. Estaba en el lugar donde habíamos ganado la final y a la vez por ‘culpa’ nuestra ellos no pudieron ser campeones del mundo por segunda vez. Incluso fui el único jugador que no obtuvo reconocimiento además de los otros 25 jugadores… Pero bueno, no pasó nada”, comentó.

El 18 de diciembre tocó el cielo con las manos y después de eso nadie sabe, ni él mismo, qué más hay. Qué otro objetivo deportivo puede llegar a la altura de sentir que lo conseguiste todo. Por eso es que desde su mirada, en vez de plantearse cosas, elige “disfrutar” y seguir por ese camino. Incluso, hasta confirmó que el haberse ido de Europa para instalarse en una liga de menor competencia como lo es la MLS, le dio más crédito para seguir disfrutando.

“Es momento de disfrutar y seguir disfrutando. Me encanta lo que hago. Disfruto jugando y obviamente que ahora lo hago de otra manera, por eso un poco la decisión de venir para acá y no seguir mi carrera en Europa. Acá se vive de otra manera, si bien mi personalidad es que me gusta ganar, no perder a nada y ser competitivo, acá es más tranquilo. Yo no me doy cuenta de si bajo el nivel o no, yo me preparo y juego como lo hice siempre. También hay una realidad y es que el tiempo pasa para todos, estoy más grande y ya tengo mil partidos atrás”, explicó.

En cuanto a su participación de la próxima Copa del Mundo a disputarse en el 2026, declaró: “Lo dije, no sé si llego al próximo Mundial pero no lo pienso porque está lejos, pienso en la Copa América. Es mi objetivo llegar bien y justamente se juega acá en Estados Unidos y va a estar linda porque ya pasamos la de Centenario que jugamos acá, fue una Copa América muy linda, perdimos la final pero el proceso la pasamos muy lindo. La Copa América se verá como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver cómo me voy sintiendo. La liga y el ritmo es cuestión de los partidos e iré viendo el día a día como me siento. Faltan tres años”.

Y agregó: “No pensé que voy hacer después y tampoco quiero pensarlo porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante en dejar Europa y venirme acá y no quiero seguir pensando en el siguiente paso sino disfrutar lo que más puedo porque lo que más me gusta es jugar. Lo tomo como un laburo y es un laburo que me encanta y disfruto haciéndolo. Si bien tengo responsabilidades y objetivos no deja de ser algo que lo hice de chico y que disfruto. ¿Qué voy hacer? No sé. Me gusta obviamente todo lo que sea relacionado con el futbol, me gusta estar con chicos, enseñar, me gusta ser director deportivo, también. Pero no sé qué voy hacer”.

Al hablar de la Selección, expuso como son sus relaciones de amistad, debido a que cuando hay una convocatoria por Lionel Scaloni lo que más se ve es un grupo totalmente unido donde siempre prima la bondad y la relación. Aun así, indicó que cuenta con otros amigos que le quedaron de Rosario a pesar de haberse ido a los 13 años y que muchos otros también son los de la “vieja” Selección.

“Tengo amigos que me quedaron de Argentina, son pocos porque me fui de muy chico y la comunicación antes era muy difícil cuando me fui yo porque era por cartas o poner una moneda para comunicarme. Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonela y ahí mantuve la relación. Yo empiezo a jugar en Newells con seis años, empiezo con él, hice amigos, iba a la casa y conocí a Antonela de chico. Después me fui y estuve un par de años sin comunicarnos porque era jodido pero ya con 16 o 17 años nos volvimos a reencontrar”, asintió.

Sin embargo, sus amistades más cercanas también se las brindó el fútbol. “Con la generación anterior de la Selección Argentina compartí mucho, como con (Javier) Mascherano, (Ezequiel) Lavezzi, el Kun Agüero. Después me fui haciendo muy amigo con muchos de la Selección de ahora, si bien es un grupo muy unido, en un grupo de 25 o 30 jugadores tenes mucha afinidad con uno u otro. Con Fideo (Ángel Di María) tuvimos afinidad toda la vida, somos amigos desde que arrancamos, estuvimos juntos en el París. Después, el hecho de compartir equipo en el día a día te hace acercar mucho más. Con Fideo y con Lea Paredes compartimos mucho”.

Si bien la Selección se encuentra en un momento de felicidad plena luego de consagrarse campeones del mundo, en su mente no se olvida todo lo malo que tuvo que atravesar para hoy poder ser feliz. “Con mi familia hablamos de que nosotros la pasamos jodida en Argentina. Ahora todo es lindo, somos campeones del mundo pero tuvimos épocas donde la pasamos mal. Nos criticaban mucho y se pasaban del límite. Era por demás porque eran cosas zarpadas, ya no era futbolístico nada más y eso sobre todo la familia, lo sufre mucho. Yo con la gente siempre sentí hasta en los peores momentos el apoyo”.

Por último, habló acerca de la posibilidad de un retorno en Argentina en el cual él juegue con la camiseta de Newell’s y Di María con la de Rosario Central. Ante eso, explayó: “Siempre lo hablamos y siempre estuvo presente, hablando por mí y no por Fideo, siempre estuvo la idea esa y más después de haber sido Campeón del Mundo, el poder disputar el futbol argentino, el poder jugar en Newell's que yo iba de muy chiquito… Yo en la despedida de Maxi Rodríguez le dije a Fideo que no tenga miedo de salir a la cancha por más de que esté lleno de hinchas de la Lepra, yo sabía que lo iban a recibir muy bien a pesar de ser de Rosario Central”. Y concluyó: “Fide no sé si va a volver a Rosario, y yo no sé tampoco pero veremos qué se da”.