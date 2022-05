Denuncian a Villa por violación e intento de femicidio: "Hay cantidad de fotos y pruebas"

Sebastián Villa, el delantero de Boca y estrella del club, fue denunciado por su pareja por intento de asesinato y violación, a través de una acusación presentada en las últimas horas, en las que adjunta pruebas y requiere que se origine una perimetral. La pareja del jugador realizó la denuncia por violación e intento de femicidio en los tribunales de Lomas de Zamora.

El abogado de la denunciante, Roberto Castillo, diálogo con Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, y aseguró: "La denuncia es escalofriante. Tenemos muchas pruebas para solventar esta denuncia. Salgo a hablar para visibilizar esto, mi clienta tiene miedo por todos los intereses que hay en el medio" . Y siguió: "La figura es abuso sexual con acceso carnal que provoco lesiones, hubo violación ilegitima de la libertad. Ya que ella se quiso ir, pero Villa no lo permitió". Asimismo, el letrado reveló: "L as pruebas están a resguardo en la fiscalía audios, videos y fotos".

"Ella necesita reparación, aunque no termine subsanando lo que hizo el abusador. Sobre todo con el antecedente que ya tiene (Sebastián) Villa”, aseveró el letrado. Recordemos que el jugador ya tiene una denuncia por violencia de género, también realizada por otra ex novia. "La denuncia no es de la misma mujer, sino de otra que lo estaba acompañando justo cuando ocurrió ese hecho. Aparte esta denuncia es por abuso sexual", dijo Castillo.