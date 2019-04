Deportaron a Di Zeo de Colombia, llegó a Ezeiza y cargó contra Patricia Bullrich

Uno de los jefes de la barra brava de Boca “La 12”, Rafael Di Zeo, fue deportado en Colombia y llegó a Ezeiza por la madrugada. Ante las cámaras, cargó contra las autoridades de ese país, como también contra las de argentina, por tratarlo como un terrorista. "Llegué allá y saltó una alerta roja diciendo que no puedo entrar al país por un derecho de admisión. Una alerta roja, como si fuera un terrorista", bramó "Rafa" en diálogo con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza.

"Me lo hacen a mí porque soy conocido. Todos los demás están allá", criticó, al tiempo que expresó: "Yo cumplo con las medidas judiciales. No pueden violar mis garantías constitucionales". Di Zeo viajó al martes en un avión de la empresa LAN hacia Colombia, en un vuelo que hizo escala en Lima. Sin embargo, al llegar a Bogotá, Di Zeo y los suyos no pudieron pasar los controles de las autoridades migratorias locales, que los deportaron.

Con una notable bronca, señaló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "El Ministerio usa este caso porque con el único que lo hace es conmigo". En esa misma línea, sentenció a la funcionaria: "Que haga su trabajo porque lo hace bastante mal".

La cartera de Seguridad le aplicó a Di Zeo el derecho de admisión en abril de 2017 por el término de dos años, por tener procesos en marcha por atentar contra la integridad pública. Pero el 3 de abril de 2019 la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (DNSEF) le aumentó la prohibición a cuatro años más.

La semana pasada, el ex barra de Boca intentó eludir sin suerte el derecho de admisión en Mar del Plata, pero lo encontraron en las cercanías del estadio José María Minella, en la previa del encuentro de Boca ante Estudiantes de Río Cuarto por los 32avos de final de la Copa Argentina. Esta noche tampoco pudo en Colombia.