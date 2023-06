Desde China, Messi confirmó la peor noticia de todas: "El de Qatar fue mi último mundial"

Si bien el lugar común acerca de que la esperanza es lo último que se pierde gana sentido cuando el panorama es negativo, hay veces que no hay con qué darle al destino y este se empeña en negar los sueños. En este caso, el de más de 45 millones de argentinos y argentinas que esperan que el retiro de Lionel Messi se dé luego de que dispute el próximo Mundial de fútbol que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

La ilusión estuvo desde el día uno después de Qatar 2022 y de verlo al rosarino feliz y con la Copa del Mundo en la mano. Pero ahora parece que la perspectiva de verlo jugar su sexto mundial se está desvaneciendo. "Todos los aficionados chinos y también de afuera quieren saber si usted podría jugar el siguiente Mundial, es decir Estados Unidos, Canadá y México", le preguntaron a Messi desde el medio Titan Sports. "No, en realidad lo dije algunas veces. Creo que no, que este fue mi último mundial, y bueno, ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no creo que llegue al próximo mundial", reveló el astro argentino.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La noticia fue un golpe directo a las esperanzas de verlo con la celeste y blanca y con casi 40 años, defendiendo a la Selección Argentina de fútbol. Si bien el 10 aclaró que "en principio" no estará presente en la próxima Copa del Mundo, todavía quedan tres años en los que eso se puede modificar, aunque es la primera vez que se escucha esta versión negativa saliendo de la boca del futbolista.

Ojo, es cierto que en octubre de 2022, y antes de alzar su conquista más importante en diciembre, el ex Barcelona FC declaró que "el Mundial de Qatar seguramente sea el último" de su carrera. Aunque también es una realidad que la dinámica ganadora de La Scaloneta y la posibilidad de defender el título con sus compañeros tres años después, abrieron una puerta para que el sueño se dé.

Otro de los elementos que hicieron crecer las esperanzas de verlo jugando nuevamente el evento deportivo más importante del mundo fue su reciente pase al Inter de Miami, el equipo de la MLS que preside David Beckham y del cual es accionista mayoritario el empresario cubano-norteamericano Jorge Mas Santos.

Su llegada a EE.UU. también contó con los rumores que aseguraban que parte del acuerdo era su participación en el próximo mundial. Estos nunca fueron confirmados con las filtraciones del asombroso contrato que tendrá el argentino, con 40 millones de dólares al año, ganancias por la venta de sus camisetas y los abonos televisivos, y hasta la posibilidad de ser accionista de alguna franquicia en el futuro.

Lo cierto es que esta confirmación -a medias para esperanza de millones-, no quiere decir que no se lo vaya a ver más a Messi con la albiceleste, ya que la defensa del título conseguido con la última Copa América tendrá lugar en 2024, cuando el torneo se dispute en EE.UU.

Además, no tan lejos en el tiempo, el argentino será titular contra Australia está semana, aunque ya confirmó que no jugará contra Indonesia en el siguiente amistoso de la gira por China. Una decisión que muestra a un Messi que se anima cada vez más a no jugar con la celeste y blanca que tanto ama.

Las otras declaraciones de "La Pulga"

En su entrevista ante Titan Sports, Messi habló de bastantes tópicos importantes y dejó muchas conclusiones importantes y apoyos a su entorno

Sobre la Final ante Francia: "Fue un momento difícil para cualquier equipo, en una eliminatoria en un Mundial mucho más. Tener un partido controlado y que en cinco minutos te lo empaten, y tener que ir a una prórroga; pero el equipo estaba fuerte y unido, y lo demostró de verdad. Lo venía demostrando hace tiempo. Creo que fue fundamental para salir de esa situación, para salir a jugar el suplementario como si no hubiese pasado nada"

Sobre su relación con China: "La verdad que siempre que venimos a China la gente siempre es muy cariñosa con nosotros. Vine muchísimas veces, ya sé cómo es el público del país también. Siempre estoy agradecido y contento de volver a estar acá".

Sobre el Barcelona FC y su vuelta frustrada: "Pasé muchísimo tiempo ahí, es mi casa desde muy chico. Es el club al cual amo, al igual que la gente. Pasamos muchas cosas juntos. Para mí era lindo que se escuchara mi nombre sin estar. Siempre agradecido con la gente de Barcelona".

Sobre su carrera: "Lo más importante es disfrutar de lo que uno hace. Yo tuve la suerte de hacer lo que más quería, que era jugar al fútbol. Mi carrera pasó muy rápido y lo más importante es disfrutar de todos los momentos. Pasa muy rápido y después se va a extrañar eso que pasaste y no vuelve".