"Dibu" Martínez se reencontró con su familia y conoció a su hija, nacida durante la Copa América

Mandinha Gama, la esposa de Emiliano "Dibu" Martínez, compartió en redes sociales un video mostrando la vuelta a casa del arquero de la Selección argentina y el recibimiento de Santiago, su hijo mayor.

El deportista al fin pudo conocer a su hija, nacida hace poco más de una semana mientras se encontraba concentrado en burbuja sanitaria junto al equipo.

Martínez subió a su cuenta de Instagram una fotografía con su beba en brazos, y videos en los que celebra junto a Santi y le entrega varios regalos.

"No tengo palabras. Venimos de 40 días encerrados, creo que fuimos la única selección que no pudimos ver a nadie, estábamos con una burbuja realmente solos", había expresado el arquero luego de la victoria en la final.

"Sabía que me iba a perder el nacimiento de mi hija y eso me hizo más fuerte mentalmente”, explicó revelando que lidió con la situación a través del trabajo con su psicólogo y por eso no lo tomó "como una presión".

Emiliano, de 28 años, nació en Mar del Plata, se desempeña en el Aston Villa de Inglaterra y está casado con Mandinha, oriunda de Portugal, hace cuatro años. Diseñadora de interiores, la mujer del arquero tiene una marca propia de decoración, muebles, y juegos para niños y bebés.

El arquero sobresalió en la Selección Sub 17, cuando jugaba para Independiente. De allí pasó al Arsenal de Inglaterra y a través de diversos préstamos pasó por equipos de la segunda división inglesa como Oxford United, Reading, Rotherham United, Sheffield Wednesday y Wolverhampton, y por el Getafe español.

Eventualmente, el Arsenal lo vendió al Aston Villa donde finalmente obtuvo el reconocimiento que se merecía. Debutó con la Selección un mes atrás en las Eliminatorias ante Chile y se convirtió en héroe en la definición por penales en las semifinales de la Copa América frente a Colombia.