Diego Maradona recibirá hoy el alta clínica y se mudará a Nordelta: "Él determinará a quién ver y cuando"

El martes, Leopoldo Luque, médico personal de Diego Armando Maradona, adelantó que el alta del actual DT de Gimnasia era "inminente" y que se iba a concretar este mismo miércoles porque "evolucionó muy bien tanto de su cuadro posoperatorio como el de la abstinencia". Y a menos 24 horas de aquella frase, Matías Morla, abogado y amigo del Diez, confirmó que abandonará la Clínica de Olivos entre las 19 y las 20 de hoy.

Cabe destacar que Maradona tendrá el alta clínica y no médica, debido a que no sale curado del "cuadro de abstinencia" por su adicción al alcohol sino que deberá continuar el tratamiento y lo hará en una casa ubicada en Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre. "Diego está entero y hoy está prevista el alta. Hay Diego para rato, con la unión de su familia y los profesionales de la salud, el va a estar feliz", sostuvo el mediático abogado.

Consultado sobre el futuro del ex campeón del mundo en México 1986, Morla remarcó que a partir de ahora "tiene que haber unión de la familia más allá de que se llame Maradona, Morla o Pérez, tiene que estar en paz con sus parientes, estar bien entre ellos, coordinar las visitas, para conflicto Diego ya tiene su problema. Hay que darle paz, tenemos un bien común por sobre todos que es su salud".

Según sus propios dichos, Maradona pasó "el momento más duro de su vida" y agregó: "Fue un milagro detectar el derrame que le pudo quitar la vida y eso se dio debido a la gran intervención de su médico Leopoldo Luque, quien ya había visto el edema en septiembre pasado. Va a haber un listado en la puerta de la casa con todas las personas y parientes autorizados para ver a Diego. Maradona decide y manda, él determinará a quién ver y cuando".

Sobre la continuidad de Luque al cuidado de Maradona, el letrado afirmó: "Seguirá siendo su médico de cabecera más allá de estar rodeado de psicólogos, psiquiatras y de su familia. La cantidad de pastillas que tomaba estaban siempre a cargo de un psiquiatra. Maradona ha estado en lugares, Dubai o en Gimnasia, en todos hay psicólogos deportivos y profesionales, no estaba en un sótano a merced de un mercenario".

De esta manera, Diego continuaría su tratamiento por un "cuadro de abstinencia" por su adicción al alcohol en una casa acondicionada para tal fin en Nordelta. "Diego estaría en una casa, con enfermeras, es una de las ideas más fuertes si dudas, estoy a favor de lograr lo mejor que se pueda con un paciente como él. Lo estamos discutiendo con la familia, pero está prácticamente resuelto", había adelantado Luque.

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata no seguirá en la vivienda que alquilaba en el barrio privado Campos de Roca de la localidad de Brandsen sino que se trasladará a un hogar situado en Nordelta: más precisamente el barrio cerrado Villanueva. "El deterioro que se observó cuando fue a la cancha de Gimnasia lo notó todo el mundo, si llega a un punto que peligra su vida o la de terceros el médico debe interceder", sumó Luque.

Y cerró: "Diego no llegó nunca a esa instancia, el deterioro de su salud fue marcado por hábitos, lo llevamos a la clínica, lo estudiamos y encontramos algo mas allá de lo que sabíamos lo que tenía. Diego no quería quedarse internado, se puso agresivo para querer manejar la situación. Lo vimos con un cuadro de abstinencia, con sudoración y euforia, y no sólo por la neurocirugía, que era un cuadro esperable".

Maradona en principio fue internado en una clínica platense por un cuadro de anemia y deshidratación, y a través de un estudio se descubrió la existencia de un edema subdural, del cual fue operado por Luque en la Clínica Olivos. En cuanto al cuadro de abstinencia de alcohol que sufre, Luque señaló: "Diego era una copa, después de esa copa necesitaba otra pero no es un gran consumidor. Es todo un cuadro debido a los fármacos que toma".

Maradona contará con un enfermero las 24 horas del día que tendrá habitación propia para la convivencia. se estima que sus hijas, Jana, Dalma y Gianinna se turnen (las hijas de Claudia Villafañe viven cerca) para cuidar a su papá. Diego Junior, por su parte, deberá esperar a recuperarse: dio positivo días atrás de coronavirus y no pudo abandonar Italia para acompañar a Maradona en su recuperación.